അതിഥിത്തൊഴിലാളികളെ നാട്ടിലേക്ക് ഇപ്പോൾ വിടാനാവില്ല : സർക്കാർ

കൊച്ചി∙ നാട്ടിൽ പോകണമെന്ന അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ ആവശ്യം ഇപ്പോൾ പരിഗണിക്കാനാവില്ലെന്നു സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ഭക്ഷണം, താമസം, സുരക്ഷ, ആരോഗ്യം എന്നിവ അതതു ജില്ലാഭരണകൂടവും തൊഴിൽ വകുപ്പും പൊലീസും ഉറപ്പാക്കുന്നുണ്ടെന്നും അറിയിച്ചു.



എറണാകുളം, കോട്ടയം ജില്ലകളിലെ അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്കു ഭക്ഷണ, താമസ സൗകര്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കോടതിയെ സഹായിക്കുന്ന ‘അമിക്കസ്ക്യൂറി’ പാർവതി സഞ്ജയ് സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷയിലാണു വിശദീകരണം.

5,178 ലേബർ ക്യാംപുകളിലായി 1,63,061 അതിഥി തൊഴിലാളികൾ സംസ്ഥാനത്തുണ്ടെന്നു സർക്കാരിന്റെ പത്രികയിൽ പറയുന്നു. 189 ക്യാംപുകളിലായി 45,523 തൊഴിലാളികളുള്ള എറണാകുളം ജില്ലയും 365 ക്യാംപുകളിലായി 21,850 തൊഴിലാളികളുള്ള കോട്ടയം ജില്ലയുമാണു മുന്നിൽ.

ഭക്ഷണവും താമസവും ഉറപ്പാക്കാൻ കരാറുകാർ/ ഉടമ/ തൊഴിലുടമ എന്നിവർക്കാണു പ്രാഥമിക കടമ. അതിനു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായാൽ സമൂഹ അടുക്കളയും ദുരിതാശ്വാസ ക്യാംപും മറ്റുമായി ക്രമീകരണമുണ്ട്. ഭക്ഷണം, താമസം തുടങ്ങി സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ ലേബർ കമ്മിഷണർമാർക്കു 2 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്നു ജില്ലകൾക്ക് 50 ലക്ഷം വീതം അനുവദിച്ചു.

എറണാകുളം ജില്ലയിൽ 5 ദുരിതാശ്വാസ ക്യാംപുകൾ തുടങ്ങി. ചങ്ങനാശേരി പായിപ്പാട്ട് കോവിഡ് പ്രതിരോധ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിച്ച് രണ്ടായിരത്തോളം പേർ റോഡിൽ ഒത്തുകൂടിയെന്നും അവർക്കു ഭക്ഷണവും താമസവും ഏർപ്പാടാക്കിയെന്നും സർക്കാർ അറിയിച്ചു. സ്വദേശത്തേക്കു മടങ്ങാൻ ട്രെയിൻ ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന ആവശ്യം നിലവിൽ സാധിക്കില്ലെന്നും സീനിയർ ഗവ. പ്ലീഡർ പി. നാരായണൻ മുഖേന സമർപ്പിച്ച പത്രികയിൽ പറയുന്നു.

