24 ആഴ്ച പിന്നിട്ട ഗർഭം അലസിപ്പിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി അനുമതി

കൊച്ചി ∙ 24 ആഴ്ച പിന്നിട്ട ഗർഭം അലസിപ്പിക്കാൻ പതിനാലുകാരിക്ക് ഹൈക്കോടതി അനുമതി നൽകി. കു‍ഞ്ഞിനു ജന്മം നൽകണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ പെൺകുട്ടിയുടെ തീരുമാനം ഭരണഘടന അനുശാസിക്കുന്ന വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി കണക്കാക്കാമെന്നു വിലയിരുത്തിയാണു നടപടി.

ഈ അവകാശം ഗർഭഛിദ്ര നിയമത്തിനു വിധേയമാണെങ്കിലും മെഡിക്കൽ ബോർഡ് റിപ്പോർട്ടും പെൺകുട്ടിയുടെ തീരുമാനവും മാതാപിതാക്കളുടെ സമ്മതവും പരിഗണിച്ചാണു കോടതിയുടെ നിർദേശം. വിവാഹിതനായ വ്യക്തിക്കൊപ്പം ഒളിച്ചോടിയ പെൺകുട്ടിയെ മാസങ്ങൾക്കു ശേഷമാണു കണ്ടെത്തിയത്. അയാൾക്കെതിരെ പോക്സോ ഉൾപ്പെടെ വകുപ്പുകളിൽ കേസെടുത്തതിനാൽ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന്റെ ഡിഎൻഎ പരിശോധന നടത്തണമെന്നും നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവിന്റെ ഹർജിയിലാണു ജസ്റ്റിസ് എ.കെ.ജയശങ്കരൻ നമ്പ്യാർ, ജസ്റ്റിസ് ഷാജി പി.ചാലി എന്നിവരുൾപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റെ ഉത്തരവ്.

20 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ ഗർഭഛിദ്രം പാടില്ലെന്നാണു നിയമം. മെഡിക്കൽ ബോർഡിന്റെ റിപ്പോർട്ട് തേടിയും മെഡിക്കൽ വിദഗ്ധയുമായി വിഡിയോ യോഗം നടത്തിയുമാണു കോടതി തീരുമാനത്തിലെത്തിയത്. ഗർഭം തുടരാൻ അനുവദിക്കുന്നതു പെൺകുട്ടിയുടെ ശാരീരിക – മാനസിക ആരോഗ്യത്തിനു ഭീഷണിയാണെന്നു മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്.

അമ്മയാകാനുള്ള പക്വത പെൺകുട്ടിക്കില്ല. ഗർഭം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നാണു പെൺകുട്ടി സൈക്യാട്രിസ്റ്റിനോടു പറഞ്ഞത്. കൗമാര ഗർഭധാരണമായതിനാൽ കുഞ്ഞിന്റെ ശാരീരിക – മാനസിക നിലയ്ക്കും പ്രശ്നമുണ്ടായേക്കാം. അതേസമയം, കുഞ്ഞിനെ ജീവനോടെ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്ന നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ച് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ഗർഭഛിദ്രം നടത്താനാണു നിർദേശം. കുഞ്ഞിനെ ജീവനോടെ കിട്ടുന്ന പക്ഷം ആരോഗ്യം സംരക്ഷിച്ചു നിലനിർത്താൻ സാധ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കണമെന്നും ഉത്തരവിലുണ്ട്. ഗർഭഛിദ്രം അനുവദനീയമായ കാലപരിധി കഴിഞ്ഞെങ്കിലും അപൂർവ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നടപടി സാധ്യമാണെന്ന നിയമവ്യവസ്ഥയും സമാന കോടതിവിധികളും ഹൈക്കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

English summary: Kerala HC grants permission to 14 year old girl for abortion