തോട്ടങ്ങൾ തുറക്കാം, നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ

തിരുവനന്തപുരം ∙ തേയില, ഏലം, കാപ്പി, എണ്ണപ്പന, കശുവണ്ടി, ഗ്രാമ്പൂ തോട്ടങ്ങൾ നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ തുറക്കാൻ സർക്കാർ അനുമതി.



തേയില ∙ തോട്ടങ്ങളിൽ കൊളുന്ത് നുള്ളാം (അര ഏക്കറിന് ഒരാൾ). ഫാക്ടറികൾ തുറക്കാം. തോട്ടങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന തൊഴിലാളികൾ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ. മസ്റ്ററിങ് പൂർണമായി ഒഴിവാക്കണം. ഫാക്ടറികളിൽ നിന്ന് വെയർഹൗസുകളിലേക്ക് ഉൽപന്നങ്ങൾ വാഹനങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോകാം. കൊളുന്ത് തൂക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തൊഴിലാളികൾ തമ്മിൽ 8 അടി അകലം പാലിക്കണം.ജലസേചനവും കീടനാശിനിപ്രയോഗവും ചെയ്യാം.

ഏലം, കാപ്പി ∙ ജലസേചനവും കീടനാശിനി പ്രയോഗവും അനുവദിക്കും. ഒരു ഏക്കറിൽ ഒരു തൊഴിലാളി മാത്രം.

എണ്ണപ്പന ∙ വിളവെടുക്കുന്നതിനും ഫാക്ടറിയിൽ എണ്ണയെടുക്കുന്നതിനും അനുമതി. 15 ഏക്കറിന് 4 തൊഴിലാളികൾ.

കശുവണ്ടി ∙ ശേഖരിച്ച് യാർഡിൽ എത്തിക്കാം. ഒരു ഹെക്ടറിന് ഒരു തൊഴിലാളി.‍

ഗ്രാമ്പൂ ∙ വിളവെടുപ്പിന് ഏ ക്കറിന് 3 പേരെ നിയോഗിക്കാം.

