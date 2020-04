ആംബുലൻസും ഒരുക്കങ്ങളുമായി; അൻവിത ഇന്ന് ഹൈദരാബാദിലേക്ക്

ചേർത്തല ∙ അർബുദത്തിന് അടിയന്തര ചികിത്സ വേണ്ട ഒന്നേമുക്കാൽ വയസുകാരി അൻവിതയ്ക്കു ഹൈദരാബാദിലേക്കു സർക്കാർ സംവിധാനത്തിൽ യാത്ര. ഇന്നു രാവിലെ 7നു ചേർത്തലയിലെ വീട്ടിൽ നിന്നു പുറപ്പെട്ടു നാളെ ഉച്ചയോടെ ആശുപത്രിയിലെത്തും.



ചേർത്തല കിഴക്കേനാൽപ്പതിൽ മുണ്ടുപറമ്പത്തുവെളി വിനീത് വിജയന്റെയും ഗോപികയുടെയും മകളാണ് അൻവിത. കണ്ണിനു റെറ്റിനോ ബ്ലാസ്‌റ്റോമ എന്ന അർബുദത്തെ തുടർന്നു ഹൈദരാബാദിലെ എൽ.വി. പ്രസാദ് ആശുപത്രിയിലും അപ്പോളോ ആശുപത്രിയിലുമായി ചികിത്സയിലായിരുന്നു. ചികിത്സയുടെ അവസാനഘട്ടത്തിൽ 21 ദിവസത്തെ ഇടവേളയിൽ ചെയ്യേണ്ട 3 കീമോ തെറപ്പിയിൽ 2 എണ്ണം ബാക്കിയാണ്.

7നാണു രണ്ടാമത്തെ കീമോയുടെ തീയതി. ലോക്ഡൗണിനെ തുടർന്നു കുടുംബം ആശങ്കയിലായപ്പോഴാണു സർക്കാർ ഇടപെടൽ.ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ നിർദേശത്തെ തുടർന്നു സാമൂഹിക സുരക്ഷാ മിഷൻ നേതൃത്വത്തിൽ ആംബുലൻസിലാണ് പുറപ്പെടുന്നത്. 2 ഡ്രൈവർമാരും സഹായിയും ഉണ്ടാകും. നാളെ ഉച്ചയോടെ ഹൈദരാബാദിലെത്താനാകും.7ന് രാവിലെ എൽ.വി. പ്രസാദ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിക്കും.

പരിശോധനകൾക്കു ശേഷം അപ്പോളോ ആശുപത്രിയിലെത്തും. 24 മണിക്കൂർ നിരീക്ഷണത്തിനു ശേഷമാണു തിരികെയെത്തുക. മന്ത്രി കെ.കെ. ഷൈലജ വിനീതിന്റെ കുടുംബവുമായി ഫോണിൽ ബന്ധപെട്ടിരുന്നു. അതിർത്തികളിലെ നടപടികൾ സംബന്ധിച്ചു കേരള ചീഫ് സെക്രട്ടറി തമിഴ്നാട്, കർണാടക, ആന്ധ്ര, തെലങ്കാന ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ക്രമീകരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. സാമൂഹിക സുരക്ഷാ മിഷൻ നോഡൽ ഓഫിസർ ഡോ. മുഹമ്മദ് അഷീൽ ആണു പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നത്.

6നു പുറപ്പെടുന്ന രീതിയാണു സർക്കാർ ആലോചിച്ചതെങ്കിലും 6ന് അവിടെയെത്തണമെന്നും ചികിത്സയ്ക്കു മുൻപായി അൻവിതയ്ക്കു ഫാസ്റ്റിങ്ങ് നിർദേശിച്ചെന്നുമുള്ള വിനീതിന്റെ അഭ്യർഥനയെ തുടർന്നാണ് ഇന്നു തന്നെ പുറപ്പെടുന്നതെന്ന് എ.എം. ആരിഫ് എംപി അറിയിച്ചു. കേന്ദ്രമന്ത്രി വി. മുരളീധരൻ, മുൻമുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി തുടങ്ങിയവരും അൻവിതയുടെ യാത്രയ്ക്കും അതിർത്തികളിലെ തടസം നീങ്ങാനും ഇടപെട്ടിരുന്നു.

English summary: Toddler travels from Alappuzha to Hyderabad for treatment