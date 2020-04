വിദഗ്ധ ചികിത്സ ലഭിച്ചില്ല; അതിർത്തി ഗ്രാമത്തിൽ 2 മരണം

മഞ്ചേശ്വരം(കാസർകോട്) ∙ വിദഗ്ധ ചികിത്സ ലഭിക്കാത്തതിനാൽ മഞ്ചേശ്വരത്ത് രണ്ടു പേർ മരിച്ചു. കേരള അതിർത്തിയോടു ചേർന്നുള്ള ഹൊസങ്കടി അംഗടിപദവ് പെട്രോൾ പമ്പിനടുത്ത് രൂദ്രപ്പ മേസ്ത്രി (52), തുമ്മിനാട് കക്കജെ മസ്ജിദിനടുത്ത് പാവൂർ അലിക്കു‍ഞ്ഞി യൂസഫ്(65) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.



രൂദ്രപ്പയെ രണ്ടു മാസം മുൻപ് മംഗളൂരുവിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ബൈപാസ് സർജറിക്ക് വിധേയമാക്കിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നെ‍ഞ്ചുവേദന അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നു ഡോക്ടറെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു. ഡോക്ടറുടെ നിർദേശത്തെ തുടർന്നു മരുന്നു കഴിച്ചെങ്കിലും വേദന കുറഞ്ഞില്ല.

തുടർന്ന് ഇന്നലെ രാവിലെ കാറിൽ ഭാര്യയോടൊപ്പം ഉപ്പളയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെത്തി. വിദഗ്ധ ചികിത്സ വേണമെന്ന് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് നിർദേശിച്ചു. മംഗളൂരുവിൽ പോകാനാകാത്തതിനാൽ ആംബുലൻസിൽ കാസർകോട്ടെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല. ഭാര്യ. വീണ. മക്കൾ: അജിത്ത്, കാവ്യ, രമ്യ.

ആശുപത്രിയിലേക്കു പോകുന്നതിനിടെ കുഴഞ്ഞു വീണാണ് യൂസഫ് മരിച്ചത്. ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യത്തെ തുടർന്ന് ഇന്നലെ മഞ്ചേശ്വരത്തെ ക്ലിനിക്കൽ ഡോക്ടറെ കാണാനെത്തിയ യൂസഫിനോട് വിദഗ്ധ ചികിത്സ വേണമെന്ന് നിർദേശിച്ചു.

തുടർന്ന് കാസർകോട്ടേക്ക് പോകുന്നതിനിടെ കാറിൽ കുഴഞ്ഞു വീണു. ആംബുലൻസിൽ കാസർകോട് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരിച്ചിരുന്നു. ഭാര്യ: ഷെരീഫ. മക്കൾ: അലി, ഷാഫി, അബ്ദുൽറഹ്മാൻ, ഫാറൂഖ്, ഫാത്തിമ. മംഗളൂരുവിൽ വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്ക് പോകാനാകാത്തതിനാൽ മഞ്ചേശ്വരം താലൂക്കിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി ഇതോടെ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 9 ആയി.

അതിർത്തി തുറക്കുന്നത് മരണാലിംഗനം: യെഡിയൂരപ്പ

ബെംഗളൂരു∙ കോവിഡ് വ്യാപന കാലത്ത് കേരളത്തിനായി തലപ്പാടി അതിർത്തി തുറന്നു കൊടുക്കുന്നത് കർണാടകയിലെ ജനങ്ങൾ ‘മരണത്തെ ആലിംഗനം’ ചെയ്യുന്നതിനു തുല്യമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി യെഡിയൂരപ്പ.

കാസർകോടു നിന്നുള്ള രോഗികൾക്ക് മംഗളൂരുവിൽ ചികിത്സ തേടാൻ അതിർത്തി തുറക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട ദൾ ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ എച്ച്.ഡി ദേവെഗൗഡയ്ക്കുള്ള മറുപടിക്കത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. കോവിഡ് രോഗികൾ ഏറെയുള്ളതിനാലാണു കാസർകോടിനായി അതിർത്തി തുറക്കാത്തതെന്നും ഇതിൽ രാഷ്ട്രീയമില്ലെന്നും യെഡിയൂരപ്പ പറയുന്നു.

