പൂച്ചയ്ക്കു ഭക്ഷണം വാങ്ങാൻ ലോക്ഡൗൺ ബാധകമല്ല

കൊച്ചി∙ വിശന്നു കരയുന്ന പൂച്ചകൾക്കു മുന്നിലും വാതിൽ തുറന്നു ഹൈക്കോടതി. ലോക്ഡൗൺ കാലത്ത് വിശപ്പടക്കാനുള്ള മൃഗങ്ങളുടെ അവകാശവും അംഗീകരിക്കണമെന്നു പറഞ്ഞ കോടതി, ക്യാറ്റ് ഫുഡ് വാങ്ങാനുള്ള യാത്രയ്ക്ക് കൊച്ചി മരട് അയനിനട റോഡിൽ എൻ. പ്രകാശിന് അനുമതി നൽകി. ഹർജിക്കാരന്റെ വീട്ടിൽ ‘പൂച്ചദുരന്തം’ (CATastrophe) ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെയെന്നു പറ‍ഞ്ഞാണ് ഉത്തരവ്.



ക്യാറ്റ് ഫുഡ് വാങ്ങാനുള്ള യാത്രയ്ക്കു പൊലീസ് പാസ് നിഷേധിച്ചതിനെതിരെയാണു ഹർജിക്കാരൻ കോടതിയിലെത്തിയത്. ലോക്ഡൗൺ കാലത്തും നീതിനിർഹണ സംവിധാനങ്ങളുടെ വാതിൽ പൗരാവകാശങ്ങൾക്കു വേണ്ടി തുറന്നിടണമെന്ന് ഓർമിപ്പിക്കുന്ന കേസാണിതെന്നു ജസ്റ്റിസ് എ. കെ. ജയശങ്കരൻ നമ്പ്യാർ, ജസ്റ്റിസ് ജസ്റ്റിസ് ഷാജി പി. ചാലി എന്നിവരുൾപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.

മൃഗങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം അവശ്യസാധനമായതിനാൽ അതു വാങ്ങാനുള്ള യാത്രയ്ക്കുപാസ് വേണ്ടെന്നും സത്യവാങ്മൂലം മതിയെന്നും അഡീ. അഡ്വക്കറ്റ് ജനറൽ രഞ്ജിത് തമ്പാൻ അറിയിച്ചു. പൊലീസിന്റെ അനുമതിക്കു കാത്തിരിക്കാതെ സത്യവാങ്മൂലവും കോടതിവിധിയും കാണിച്ചു യാത്ര ചെയ്യാമെന്നു കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ജീവിക്കാനുള്ള മൃഗങ്ങളുടെ അവകാശത്തിന്റെ ഭാഗമായി വളർത്തുമൃഗങ്ങൾക്കു ഭക്ഷണം നൽകാൻ ഉടമയ്ക്കു ബാധ്യതയുണ്ടെന്നു ജസ്റ്റിസ് ഷാജി പി. ചാലി അനുബന്ധ വിധിന്യായത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

തെരുവുനായ്ക്കൾക്കു വരെ ഭക്ഷണം ഉറപ്പാക്കണമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പറയുമ്പോൾ വളർത്തു പൂച്ചയ്ക്കു ഭക്ഷണം വാങ്ങാൻ യാത്ര അനുവദിക്കാത്തത് അതിക്രമമാണെന്നായിരുന്നു ഹർജിക്കാരന്റെ വാദം. വീട്ടിൽ 3 വലിയ പൂച്ചകളും രണ്ടു കുഞ്ഞുങ്ങളുമാണുള്ളത്. താൻ സസ്യാഹാരിയായതിനാൽ പൂച്ചകൾക്കു വേണ്ടി സസ്യേതര ആഹാരം ഉണ്ടാക്കാനാവില്ല. ‘മ്യൂ പേർഷ്യൻ’ എന്ന ക്യാറ്റ് ബിസ്കറ്റ് വാങ്ങാൻ കൊച്ചി കടവന്ത്രയിലെ പെറ്റ്സ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാൻ പൊലീസ് പാസ് അനുവദിച്ചില്ല. ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ വന്നാൽ പൂച്ചകളുടെ ജീവൻ നിലനിർത്താനാകാതെ വരുമെന്ന് ഹർജിക്കാരൻ വിഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെ നേരിട്ടു വാദിച്ചു.

English summary: Kerala HC allows cat owner to go out to buy food for pets