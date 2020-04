അനാഥാലയ അന്തേവാസികൾക്ക് സൗജന്യ അരി, പലവ്യഞ്ജന കിറ്റ്

തിരുവനന്തപുരം∙ ലോക്‌ഡൗണിനെ തുടർന്ന് പ്രതിസന്ധിയിലായ അനാഥാലയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ 3,000 സ്ഥാപനങ്ങളിലെ 42,000 അന്തേവാസികൾക്ക് സൗജന്യമായി അരിയും പലവ്യഞ്ജന കിറ്റും നൽകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. തൊഴിലവസരം നഷ്ടമായ പ്രഫഷനൽ നാടക സമിതികൾ, മിമിക്രി, ഗാനമേള, തെയ്യം, വാദ്യകലാകാരന്മാർ, ചിത്രകാരന്മാർ, ശിൽപികൾ എന്നിവരുടെ കാര്യം അനുഭാവപൂർവം പരിഗണിക്കും.



ഔഷധശാലകളിലെ തൊഴിലാളികളെയും ആശുപത്രിയിലേക്ക് ജീവനക്കാരെ കൊണ്ടുപോകുന്നവരെയും യാത്രചെയ്യാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് പൊലീസിനു നിർദേശം നൽകി. വ്യാജസന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കും. വിമാന ടിക്കറ്റ് റദ്ദാക്കുമ്പോൾ റീഫണ്ട് കിട്ടുന്നില്ലെന്ന പരാതി കേന്ദ്ര ശ്രദ്ധയിൽ പെടുത്തി. വാടകയ്ക്കു താമസിക്കുന്നവർക്ക് സാവകാശം നൽകണമെന്നും ആരെയും ഇറക്കിവിടരുതെന്നാണ് നിലപാടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

എഎവൈ: സൗജന്യ കിറ്റ് വിതരണം 14 നകം പൂർത്തിയാക്കും

തിരുവനന്തപുരം ∙ എഎവൈ റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകൾക്കുള്ള ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ സൗജന്യ കിറ്റ് വിതരണം 14 നകം പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് സപ്ലൈകോ ചെയർമാനും മാനേജിങ് ഡയറക്ടറുമായ പി.എം.അലി അസ്ഗർ പാഷ അറിയിച്ചു. മറ്റ് കാർഡുടമകൾക്കുള്ള കിറ്റ് വിതരണം തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നടത്തും. സൗജന്യ കിറ്റിന്റെ വിലയെ സംബന്ധിച്ച് പ്രചരിക്കുന്ന വാർത്തകൾ തെറ്റിദ്ധാരണാജനകമാണെന്ന് സിഎംഡി വ്യക്തമാക്കി.

രണ്ടു തരത്തിലുള്ള കിറ്റ് വിതരണം നടത്തുന്നതിനാണ് സപ്ലൈകോയോടു സർക്കാർ നിർദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. കോവിഡ് ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയുന്നവർക്കുള്ള 1000 രൂപ വിലവരുന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ കിറ്റാണ് ഒന്ന്. അതതു കലക്ടർമാർ നൽകുന്ന പട്ടിക പ്രകാരം തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണു ഈ കിറ്റ് നൽകുന്നത്.

റേഷൻ കാർഡുടമകൾക്കുള്ള സൗജന്യ കിറ്റിൽ നിശ്ചിത അളവിലുള്ള 17 ഇനം നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ നൽകണമെന്നാണ് നിർദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. കിറ്റ് തയാറാക്കി വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് വരുന്ന ചെലവ്, വിതരണം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമേ കൃത്യമായി കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളുവെന്നും എംഡി അറിയിച്ചു.

