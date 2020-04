മരുന്നില്ല, പരിശോധനയില്ല, ‌ഭക്ഷണവും!

ഡൽഹിയിൽ കോവിഡ് ചികിത്സയിലുള്ള നഴ്സ് പത്തനംതിട്ട കോന്നി സ്വദേശി സ്മിത അനുഭവം പറയുന്നു. ഡൽഹി കാൻസർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ 10 വർഷമായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇവർക്ക് മതിയായ സൗകര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴുമില്ല.

വാഗ്ദാനങ്ങളെല്ലാം വെറുംവാക്കായി മാറുകയാണ്. കൃത്യമായി ഭക്ഷണം തരാനോ പരി‌ശോധന നടത്താനോ ആരുമില്ല. എ‌ന്റെ 2 മക്കളുടെ പരിശോധന നട‌ത്തണമെന്ന അഭ്യർഥനയും ആരും കേൾക്കുന്നില്ല. ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർക്കു കോവിഡ് സ്ഥി‌രീകരിച്ചതോടെ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചയാണു ഞങ്ങളുടെയും പരിശോധന നടത്തിയത്. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി രോഗമുണ്ടെന്നു ഫലമെത്തി. രാജീവ് ഗാന്ധി ആശു‌പത്രിയിലെ ഡോക്ടറാണ് ഫോണിൽ വിളിച്ച് അഡ്മിറ്റ് ആകാൻ ന‌ിർദേശിച്ചത്.

എട്ടും നാലും വയസ്സുള്ള രണ്ടു മക്കളുണ്ടെന്നും ആശുപത്രിയിലെത്താൻ വാഹനമില്ലെന്നും പറഞ്ഞപ്പോൾ 102ൽ ആംബുലൻസ് വിളിക്കാനായിരുന്നു മറുപടി. മറ്റു വഴിയില്ലാതെ വന്നപ്പോൾ ഒരു സുഹൃത്താണ് എന്നെ ആശുപത്രിയിലാക്കിയത്. രാത്രി 11 മണിയോടെ ദിൽഷാദ് ഗാർഡനിലെ രാജീവ് ഗാന്ധി ആശുപത്രിയിലെത്തിയപ്പോൾ കിടക്ക പോലും ഒരുക്കിയിരുന്നില്ല. ഞങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ഒരു വാർഡ് ഒരുക്കാൻ ഒന്നര മണിക്കൂറോളം കാത്തിരുന്നു. കുട്ടികളുണ്ടെന്നും പ്രത്യേകം മുറി അനുവദിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും തൽക്കാലം മാർഗമില്ലെന്നായിരുന്നു നിലപാട്.

മറ്റു രോഗികൾക്കും എന്റെ കുട്ടികൾക്കുമൊപ്പം ഈ വാർഡിലാണ് ഇപ്പോൾ കഴിയുന്നത്. വാർഡിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ 9 പേരുണ്ട്. ഇതിൽ 6 പേർ ഡൽഹി കാൻസർ ഇൻ‌‌സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ നഴ്‌‌സുമാർ തന്നെ. വാഹനസൗകര്യം ഒരുക്കാത്തതിനാൽ നടന്ന് ആശുപത്രിയിലെത്തിയവർ വരെയുണ്ട്.

ഇവിടെയെത്തി 24 മണിക്കൂറോളമായെങ്കിലും ഒരു ഡോക്ടർ പോലും ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല. തലവേദയും ജലദോഷവുമുണ്ടെന്നു പലതവണ പറഞ്ഞ ശേഷമാണു അൽപം ആശ്വാസത്തിനുള്ള മരുന്നു ലഭിച്ചത്.

ഇന്നലെ ഉച്ചഭക്ഷണം ലഭിച്ചത് 3 മണിക്കു ശേഷം. എന്റെ കാര്യം പോട്ടെ, കുട്ടികൾക്കെങ്കിലും കൃത്യമായി ഭക്ഷണം ലഭിക്കേണ്ടേ? എന്താണു ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എത്തുംപിടിയുമില്ല. പരാതിപ്പെടുകയല്ലാതെ മറ്റെന്തു ചെ‌യ്യാൻ ?

നഴ്സുമാർക്ക് ആദരമർപ്പിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം ∙ ലോകാരോഗ്യദിനത്തിൽ കേരളത്തിലെ നഴ്സുമാർക്ക് ആദരമർപ്പിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. നഴ്സുമാർ നൽകുന്ന കരുതൽ തിരിച്ചുനൽകാനുള്ള ചുമതല ഓരോരുത്തർക്കുമുണ്ടെന്നും ലോകത്താകെയുള്ള മലയാളിസമൂഹം അതാതിടങ്ങളിലെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരെ സഹായിക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ മലയാളി നഴ്സുമാർ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങളും ആശങ്കകളും അസ്വസ്ഥത ഉണർത്തുന്നു. നിപ്പ വൈറസിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിന്റെ രക്തസാക്ഷിയാണ് ലിനി. കോട്ടയത്തു രോഗമുക്തയായ നഴ്സ് രേഷ്മ മോഹൻദാസ് വീണ്ടും കോവിഡ് വാർഡിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ തയാറാണ്. കോട്ടയത്തു തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു നഴ്സായ പാപ്പ ഹെൻട്രി കോവിഡ് ബാധയുള്ള ഏതു ജില്ലയിലും ജോലി ചെയ്യാനുള്ള സന്നദ്ധത അറിയിച്ചെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ലോകത്ത് 59 ലക്ഷം നഴ്സുമാരുടെ കുറവ്

ജനീവ ∙ ലോകത്ത് 59 ലക്ഷം നഴ്സുമാരുടെ കുറവുണ്ടെന്നു ലോകാരോഗ്യ സംഘടന (ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ) ഇന്റർനാഷനൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് നഴ്സസ് (ഐസിഎൻ), നഴ്സിങ്നൗ എന്നിവയുമായി ചേർന്ന് തയാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ലോകത്ത് ആകെ 2.8 കോടിയോളം നഴ്സുമാരാണ്. ‌

80 % നഴ്സുമാരുടെ സേവനവും ലോകത്തെ 50 % രാജ്യങ്ങളിലാണു ലഭിക്കുന്നത്. ആഫ്രിക്ക, ഏഷ്യ, മധ്യപൂ‍ർവ മേഖല, തെക്കേ അമേരിക്ക എന്നിവിടങ്ങളിലെ ദരിദ്ര രാജ്യങ്ങളിലാണു നഴ്സുമാർ കുറവ്. അണുബാധ, മരുന്നുകളുടെ തെ‌റ്റായ ഉപയോഗം തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളേറെയും നഴ്സുമാർ കുറവായ രാജ്യങ്ങളിലാണെന്ന് ഐസിഎൻ മേധാവി ഹൊവാർഡ് കാറ്റൺ പറഞ്ഞു.

