നവോദയയിലെ 100 മലയാളി വിദ്യാർഥികളും സുരക്ഷിതർ

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാജ്യവ്യാപക ലോക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് 4 സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി 100 മലയാളി വിദ്യാർഥികൾ കുടുങ്ങി. നവോദയ സ്കൂളുകളിലെ ഒൻപതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥികളാണിവർ. പാഠ്യ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഒരു വർഷം ഇതരസംസ്ഥാനത്തെ നവോദയയിൽ പഠിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണു പത്തനംതിട്ട ഒഴികെ ജില്ലകളിലെ വിദ്യാർഥികൾ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കു പോയത്.

ഇതിൽ 8 ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ളവർ കഴിഞ്ഞ മാസം അവസാനം നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയെങ്കിലും തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം, വയനാട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർക്കു മടങ്ങാനായിട്ടില്ല. സ്കൂളുകളിലെ ഹോസ്റ്റലുകളിൽ കഴിയുകയാണിവർ. കൊല്ലത്തു നിന്നുള്ള 18 പേർ മധ്യപ്രദേശിലും ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 19 പേർ വീതം യുപിയിലും വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള 21 പേർ ഉത്തരാഖണ്ഡിലും തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നുള്ള 23 പേർ ഹരിയാനയിലുമാണുള്ളത്.

ഇതിനിടെ, നവോദയ സ്കൂളുകൾ ക്വാറന്റീൻ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ നീക്കം വിദ്യാർഥികളെ പരിഭ്രാന്തിയിലാക്കി. വിദ്യാർഥികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര മാനവശേഷി വികസന മന്ത്രി രമേശ് പൊക്രിയാലിന് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തക സമിതിയംഗം ഉമ്മൻ ചാണ്ടി കത്തയച്ചു. വിദ്യാർഥികൾ കഴിയുന്ന സ്കൂളുകൾ ക്വാറന്റീൻ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കില്ലെന്ന് മന്ത്രി അറിയിച്ചു.

വിദ്യാർഥികൾ സുരക്ഷിതരാണെന്നറിയിക്കാൻ അവരുടെ വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ സ്കൂൾ അധികൃതർക്കു മന്ത്രി നിർദേശം നൽകി. വിദ്യാർഥികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് എംപി: രാഹുൽ ഗാന്ധിയും കഴിഞ്ഞ ദിവസം പൊക്രിയാലിന് കത്തയച്ചിരുന്നു.

English summary: Coronavirus: Navodaya students in other state are safe