ഡൽഹിയിലെ ക്വാറന്റീൻകാലം കഴിഞ്ഞ് മലയാളിസംഘം ബസിൽ നാട്ടിലേക്ക്

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഇറ്റലിയിൽ നിന്നു മടങ്ങിയെത്തി, ക്വാറന്റീൻ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയ മലയാളി സംഘം ഡൽഹിയിൽ നിന്നു ബസിൽ കേരളത്തിലേക്ക്. ചാവ്‌ലയിലെ ഐടിബിപി ക്യാംപിലുള്ളവരാണ് 3 ദിവസം യാത്ര ചെയ്ത് കേരളത്തിലേക്കു വരുന്നത്. സംഘത്തിൽ ഒരു ഗർഭിണിയുമുണ്ട്.

30 മലയാളികൾക്കു പുറമേ, തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള 7 പേരും നാഗ്പുരിലെ 3 പേരും സംഘത്തിലുണ്ട്. 2 തവണ പരിശോധിച്ചപ്പോഴും ഇവർക്കു കോവിഡില്ലെന്നു സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്നാണു യാത്ര. യാത്രാസൗകര്യത്തിന് ഇവർ സഹായം തേടിയിരുന്നെങ്കിലും ലോക്ഡൗൺ നിലനിൽക്കുന്നതു പ്രശ്നമായി. തുടർന്ന് സ്വന്തം നിലയിൽ ബസ് ഏർപ്പാടാക്കി. സംസ്ഥാനങ്ങൾ കടന്നുപോകാനുള്ള പ്രത്യേക പാസ് ലഭിച്ചു. അടിയന്തര ആവശ്യത്തിനുള്ള ഭക്ഷണം ഉൾപ്പെടെ കേരള ഹൗസിൽ നിന്നു ലഭ്യമാക്കി.

യാത്രാമധ്യേ ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ മലയാളി സംഘടനകൾ വഴി ശ്രമം തുടരുകയാണെന്ന് കേരള സർക്കാരിന്റെ പ്രത്യേക പ്രതിനിധി ഡോ. എ. സമ്പത്ത് അറിയിച്ചു. ഇറ്റലിയിലെ മിലാനിൽ നിന്നു മാർച്ച് 15ന് ഡൽഹി ക്യാംപിലേക്ക് എത്തിയവരാണ് അധികവും. ഇവർ 26 ദിവസമാണു ക്യാംപിൽ കഴിഞ്ഞത്. മാർച്ച് 22നു റോമിൽ നിന്ന് എത്തി കോവിഡില്ലെന്നു സ്ഥിരീകരിച്ചവരും സംഘത്തിലുണ്ട്.

കർണാടക, മഹാരാഷ്ട്ര സ്വദേശികളെ അതതു സർക്കാരുകൾ ലോക്ഡൗണിനിടയിലും വാഹനസൗകര്യം ഏർപ്പാടാക്കി തിരിച്ചുകൊണ്ടുപോയിരുന്നു. മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിയ കൂടുതൽ ഇന്ത്യക്കാർ ക്യാംപിലേക്കു വരാനിടയുള്ളതുകൂടി കണക്കിലെടുത്താണ് ഇവരുടെ മടക്കം.

English summary: Malayalis from Delhi to Kerala traveling by bus