കൺമണിയെ കാക്കാൻ 5 മണിക്കൂർ കാനനയാത്ര

അഗളി (പാലക്കാട്) ∙ കൺമണിയെ കാക്കാനായി അട്ടപ്പാടിയിൽ ഡോക്ടർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരുടെ സംഘം 40 കിലോമീറ്റർ വാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിച്ച ശേഷം കാട്ടിനുള്ളിലെ മല നടന്നുകയറിയത് 3 മണിക്കൂർ കൊണ്ട്. അട്ടപ്പാടി വനത്തിനുള്ളിൽ ആദിവാസി ഊരിലെ കുടിലിൽ പ്രസവിച്ച യുവതിക്കും കുഞ്ഞിനും ചികിത്സ നൽകുന്നതിനാണു സംഘം മലകയറിയത്.

പുതൂർ പഞ്ചായത്തിലെ മേലെ തുഡുക്കി കുറുംബ ഗോത്രവർഗ ഊരിലെ യുവതിയാണു പെൺകുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചത്. ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരുടെ നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ടായിരുന്ന യുവതിയെ ഈ മാസം അവസാനത്തോടെയേ ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റേണ്ടി വരൂ എന്നായിരുന്നു കണക്കുകൂട്ടൽ. എന്നാൽ, 8ന് പുലർച്ചെ വേദന അനുഭവപ്പെട്ട യുവതി വെളുപ്പിന് 4.45നു പെൺകുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചു.

രാവിലെ വിവരമറിഞ്ഞതോടെ കോട്ടത്തറ ഗവ. ട്രൈബൽ സ്പെഷ്യൽറ്റി ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർമാരടങ്ങുന്ന സംഘം കാട്ടിലേക്കു പോകാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. രണ്ടു മണിക്കൂറെടുത്ത് 40 കിലോമീറ്റർ വാഹനത്തിലും തുടർന്ന് വന്യമൃഗങ്ങളിറങ്ങുന്ന കാട്ടുപാതയിലൂടെ 3 മണിക്കൂർ നടന്നുമായിരുന്നു യാത്ര. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് 4000 അടി ഉയരത്തിലുള്ള മേലെ തുഡുക്കിയിലേക്ക് റോഡ് സൗകര്യമില്ല.

അമ്മയ്ക്കും കുഞ്ഞിനും ആവശ്യമായ ചികിത്സയും മരുന്നുകളും നൽകിയ ശേഷമാണു ഡോ.വിനീത് തിലകൻ, ഡോ.രഞ്ജിനി, ഡോ.മുബാറക്, ഡോ.അഞ്ജലി, ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ എം.സുരേഷ്, സൈജു, സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് സാബിറ, ജെപിഎച്ച്എൻ ഗിറ്റി അലക്സ്, ഡ്രൈവർ സജേഷ്, സാലിഹ് എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘം മടങ്ങിയത്.

