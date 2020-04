ബ്രിട്ടനിൽ ഒരു മലയാളി കൂടി മരിച്ചു

ലണ്ടൻ ∙ കൂത്താട്ടുകുളം കിഴകൊമ്പ് മോളേപ്പറമ്പിൽ സിബി (49), കോവിഡ് ബാധിച്ച് ഡെർബിയിൽ മരിച്ചു. ഇതോടെ ബ്രിട്ടനിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ച മലയാളികളുടെ എണ്ണം നാലായി. ബർമിങ്ങാമിലെ വയോജന പരിപാലനകേന്ദ്രത്തിൽ ജോലിചെയ്തിരുന്ന സിബിയെ 6 ദിവസം മുൻപാണ് കോവിഡ് ലക്ഷണങ്ങളോടെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്.

പിന്നീട് വെന്റിലേറ്ററിലായി. ആരോഗ്യനില വ്യാഴാഴ്ച മെച്ചപ്പെട്ടെങ്കിലും ഇന്നലെ ഹൃദയാഘാതമുണ്ടായി. ഭാര്യ: പീച്ചാനിക്കാട് പാലായിൽ അനു ബ്രിട്ടനിൽ നഴ്സാണ്. മക്കൾ: ജോൺ (13), മാർക്ക് (5). ഇവർ മൂവരും വീട്ടിൽ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്.

