ആഷിഫിനെ മരണം തട്ടിവീഴ്ത്തി; ആ കോവിഡ് സേവനം മുറിഞ്ഞു

തൃശൂർ ∙ കോവിഡ് ഐസലേഷൻ വാർഡിൽ 10 ദിവസം സേവനം ചെയ്തതിന്റെ ആദ്യ ശമ്പളവുമായി വീട്ടിലേക്കു മടങ്ങുമ്പോൾ അവന്റെ മനസ്സ് നിറയെ ഉമ്മയായിരുന്നു. മക്കളെ രണ്ടുപേരെയും നഴ്സ് ആക്കാൻ കൊതിച്ച മെഡിക്കൽ കോളജിലെ ക്ലറിക്കൽ ജീവനക്കാരിയായ ഷമീറ.

ഉമ്മയുടെ കയ്യിൽ ആദ്യ ശമ്പളം വച്ചുകൊടുക്കാനുള്ള ആ യാത്ര പക്ഷേ, ഉമ്മയുടെ വിളിപ്പാടകലെ, മെഡിക്കൽ കോളജ് സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സിനു തൊട്ടരികെ അവസാനിച്ചു. എഫ്സിഐ ഗോഡൗണിൽനിന്ന് അരി കയറ്റി വന്ന ലോറിയുമായി ബൈക്ക് കൂട്ടിയിടിച്ച് അവൻ ഇല്ലാതായി; ഒപ്പം ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ സ്വപ്നങ്ങളും.



കുന്നംകുളം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ദേശീയ ആരോഗ്യ മിഷനു കീഴിൽ നഴ്സ് ആയ ആഷിഫാണ് (23) മരിച്ചത്. ഉച്ചയ്ക്ക് 12.30ന്, വെളപ്പായ കയറ്റത്തിലായിരുന്നു അപകടം. ചാവക്കാട് മാട് തോട്ടാപ്പ് ആനാംകടവിൽ അബ്ദുവാണ് പിതാവ്. മൃതദേഹം കബറടക്കി.

നഴ്സിങ് പഠനം അടുത്തിടെ പൂർത്തിയാക്കിയ ആഷിഫിനെ കോവിഡ് ബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് എൻഎച്ച്എം പദ്ധതിപ്രകാരം കുന്നംകുളം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ താൽക്കാലിക ജോലിയിൽ നിയമിച്ചത്. ഒരു ഭയവുമില്ലാതെ ഐസലേഷൻ വാർഡിലെ ജോലിയും ഒപ്പം ഹെൽപ് ഡെസ്കിലെ ജോലിയും ചെയ്ത ആഷിഫ് എല്ലാവരുടെയും മനസ്സ് കീഴടക്കി. കോവിഡ് ബോധവൽക്കരണത്തിനായി ഹ്രസ്വചിത്രമെടുത്തപ്പോൾ അതിൽ അഭിനയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ആഷിഫ്.

550 രൂപ ദിവസക്കൂലിക്കു കോവിഡ് യുദ്ധത്തിനിറങ്ങിയ അവന്റെ മനസ്സിൽ ഒട്ടേറെ സ്വപ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. നഴ്സിങ്ങിനു പഠിക്കുന്ന പെങ്ങൾക്ക് നല്ല ജോലി, അമ്മയ്ക്ക് സന്തോഷകരമായ ജീവിതം. മക്കളെ രണ്ടുപേരെയും നഴ്സാക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഉമ്മയ്ക്ക് ഇനിയുള്ളത് ജില്ലാ ഗവ.നഴ്സിങ് കോളജിൽ പഠിക്കുന്ന മകൾ അജു മാത്രം.

English summary: Nurse who served in isolation ward dies in accident