നന്മയുടെ ഉറവയുമായി രണ്ട് ദേവാലയങ്ങൾ; ദാഹ ജലമേകിയത് 200 കുടുംബങ്ങൾക്ക്

കോട്ടയം ∙ ദാഹിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹ വർഷമായി രണ്ടു ദേവാലയങ്ങൾ. മഴക്കാലത്തു പോലും വീട്ടാവശ്യത്തിനു വെള്ളം കിട്ടാതെ വലഞ്ഞിരുന്ന 200 കുടുംബങ്ങൾക്ക് ശുദ്ധജലമെത്തിക്കാൻ മുൻകൈയെടുത്തത് പനച്ചിക്കാട് ദക്ഷിണമൂകാംബി ക്ഷേത്രവും കടുവാക്കുളം ചെറുപുഷ്പം കത്തോലിക്കാ പള്ളിയും.

ജലനിധി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി രണ്ടു വാർഡുകളിൽ രണ്ടു കുളങ്ങൾക്കുള്ള സ്ഥലം വിട്ടുകൊടുത്തത് ക്ഷേത്രവും പള്ളിയും. രണ്ടു കുളങ്ങളുടെയും പണി പൂർത്തിയായി. ജലവിതരണവും തുടങ്ങി. കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ സമയമായതിനാൽ വെള്ളത്തിന് കരവും ഈടാക്കുന്നില്ല. പനച്ചിക്കാട് പഞ്ചായത്തിലെ 22, 9 വാർഡുകളിൽ ഉള്ളവർക്കാണ് കുളങ്ങളുടെ പ്രയോജനം.

കടുവാക്കുളം ചൂളക്കവല കോളനിക്കു സമീപമുള്ള രണ്ടര സെന്റ് സ്ഥലമാണ് ചെറുപുഷ്പം പള്ളി സംഭാവനയായി നൽകിയത്. ഒട്ടേറെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കിട്ടുന്ന കാര്യമായതിനാൽ സ്ഥലം സൗജന്യമായി നൽകുകയായിരുന്നെന്ന് എംസിബിഎസ് എമ്മൗസ് പ്രൊവിൻസ് പ്രൊവിൻഷ്യൽ സുപ്പീരിയർ ഫാ. ഡൊമിനിക് മുണ്ടാട്ട് പറഞ്ഞു. പഞ്ചായത്ത് അംഗം ആനി മാമ്മനാണ് ഈ നിർദേശവുമായി പള്ളിയെ സമീപിച്ചത്. പിന്നെ എല്ലാം വേഗം നടന്നു. 44 ലക്ഷം രൂപയുടെ പദ്ധതി പൂർത്തിയായി.

പനച്ചിക്കാട് കടുവാക്കുളം ചെറുപുഷ്പം ജലനിധിയിലെ കുളം.

100 വീടുകളിൽ പൈപ്പ് കണക്ഷനായതായി ജലനിധി പദ്ധതി പ്രസിഡന്റ് കെ.ജി. സലിംകുമാറും സെക്രട്ടറി കെ.എസ്. ഹരിക്കുട്ടനും പറഞ്ഞു. പനച്ചിക്കാട് ദക്ഷിണ മൂകാംബി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കിഴക്കെ നടയുടെ അടുത്തുള്ള മൂന്നു സെന്റ് സ്ഥലമാണ് ഒൻപതാം വാർഡിലെ ജല നിധിക്കായി സൗജന്യമായി നൽകിയത്. 100 വീടുകൾക്കാണ് പ്രയോജനം. 30 ലക്ഷം രൂപ പദ്ധതി ചെലവ്.

വേനൽക്കാലത്ത് വെള്ളം ശുദ്ധീകരിക്കാൻ എല്ലാ വീട്ടുകാർക്കും പൈപ്പിൽ ഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് വാട്ടർ ഫിൽറ്റർ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നു പഞ്ചായത്ത് അംഗം സുമ മുകുന്ദൻ പറഞ്ഞു. ദക്ഷിണ മൂകാംബി ദേവസ്വം അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ കെ.വി. ശ്രീകുമാർ പ്രസിഡന്റും കെ.എൽ. സജീവൻ സെക്രട്ടറിയുമായ സമിതിക്കാണ് ജലവിതരണ പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പ് ചുമതല. കേന്ദ്ര – സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെയും ഗുണഭോക്തൃ സമിതിയുടെയും സംയുക്ത സംരംഭമാണ് ജലനിധി.

English summary: Temple and Church unites to drinking water supply in kottayam