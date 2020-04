പ്രതീക്ഷയുടെ പിറവി !

പരിയാരം (കണ്ണൂർ) ∙ അമ്മയുടെ അതിജീവനത്തിന്റെ സാക്ഷ്യവും നാടിന്റെ പ്രതീക്ഷകളുടെ ഉയിർപ്പുമായി അവൻ പിറന്നു. കോവി‍ഡിനെ തോൽപിച്ചതിന്റെ രണ്ടാം നാൾ യുവതി ആൺകുഞ്ഞിനു ജന്മം നൽകി. പരിയാരം ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലെ ചികിത്സയിലൂടെ രോഗം മാറിയ കാസർകോട് കുമ്പളയിലെ ദമ്പതികൾക്കാണ് ഇതേ ആശുപത്രിയിൽ കുഞ്ഞുപിറന്നത്.



ഗൾഫിൽനിന്നു വന്ന ഭർത്താവിൽ നിന്നാണു യുവതിക്കു രോഗം പകർന്നത്. മാർച്ച് 20 ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു. തുടർന്ന് ഇരുവർക്കും ചികിത്സ തുടങ്ങി. രോഗം ഭേദമായതായി 2 ദിവസം മുൻപു ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തെങ്കിലും പ്രസവം അടുത്തതിനാൽ ആശുപത്രിയിൽ തുടരുകയായിരുന്നു. ഇന്നലെ ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെയാണു 3 കിലോ തൂക്കമുള്ള ആൺകുഞ്ഞിനു ജന്മം നൽകിയത്.

അതീവസുരക്ഷയൊരുക്കി സജ്ജീകരിച്ച തിയറ്ററിലായിരുന്നു ശസ്ത്രക്രിയ. അമ്മയുടെയും കുഞ്ഞിന്റെയും ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമാണെന്നു ഡോക്ടർമാർ അറിയിച്ചു. ഇരുവരും പ്രത്യേക നിരീക്ഷണ മുറിയിലാണ്.

ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗം മേധാവി ഡോ. എസ്. അജിത്, അനസ്‌തീസിയ വിഭാഗം മേധാവി ഡോ. ചാൾസ്‌, പീഡിയാട്രിക് വിഭാഗം മേധാവി ഡോ. മുഹമ്മദ് എന്നിവർ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കു നേതൃത്വം നൽകി. കോവിഡ് ബാധിച്ച യുവതി പ്രസവിച്ച സംഭവം, കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തേതും രാജ്യത്തു മൂന്നാമത്തേതുമാണെന്നു മെഡിക്കൽ കോളജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോ. എൻ.റോയ്, സൂപ്രണ്ട് ഡോ.കെ. സുദീപ് എന്നിവർ പറഞ്ഞു.

