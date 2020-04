കൊച്ചി∙ ആഴ്ചയിൽ 2 ദിവസം തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കാൻ സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്തെ വർക്‌ഷോപ്പുകൾ 16 വരെ തുറക്കില്ല. ഇടവിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രം വർക്‌ഷോപ്പുകൾ തുറന്നാൽ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ പണി തീർത്തു വാഹനങ്ങൾ നൽകാനാവില്ലെന്നതാണു വർക്‌ഷോപ് ഉടമകളുടെ തീരുമാനത്തിനു പിന്നിൽ. 16നു ശേഷവും സാഹചര്യം വിലയിരുത്തി മാത്രമേ വർക്‌ഷോപ്പുകൾ തുറക്കൂ.



ആഴ്ചയിൽ വ്യാഴം, ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രമാണു വർക്‌ഷോപ് തുറക്കാൻ സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയത്. ഈ ദിവസങ്ങളിൽത്തന്നെ രാവിലെ 10 മുതൽ വൈകിട്ട് 5 വരെ മാത്രമേ പ്രവർത്തനാനുമതിയുള്ളൂ. ലെയ്ത്ത് ജോലികൾക്കും സ്പെയർ ലഭ്യമാക്കാനുമെല്ലാം കൂടുതൽ സമയം വേണ്ടി വരും. ആഴ്ചയിൽ അടുപ്പിച്ചു 2 ദിവസം തുറക്കാൻ അനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നത്തിനു പരിഹാരം കാണാൻ കഴിയുമായിരുന്നു എന്നും ഇവർ പറയുന്നു.

അതേസമയം, കോവിഡ് 19 രോഗ പ്രതിരോധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പ്രവർത്തിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾക്കും അവശ്യ സർവീസ് വാഹനങ്ങൾക്കും നിലവിൽ സൗജന്യമായി അടിയന്തര അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തി നൽകുണ്ടെന്നും ഇതു തുടരുമെന്നും വർക്‌ഷോപ് മേഖലയിലെ പ്രമുഖ സംഘടനയായ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഓട്ടമൊബീൽ വർക്‌ഷോപ്സ് കേരള (എഎഡബ്ല്യുകെടിഎസ്ആർ) ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.

സംഘടനയുടെ 353 യൂണിറ്റുകളിലായി സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു ലക്ഷത്തോളം അംഗങ്ങളുണ്ട്. ഓരോ യൂണിറ്റിലും 10 വൊളന്റിയർമാർ വീതം ഈ അടിയന്തര ജോലികൾക്കു ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നു. ജില്ലാ ഭാരവാഹികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വാട്സാപ് ഗ്രൂപ് രൂപീകരിച്ചാണ് ഓരോ ജില്ലയിലെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നത്. ഓരോ ജില്ലയിലും നൂറോളം അംഗങ്ങൾ വീതം 24 മണിക്കൂറും സേവനം നൽകുന്നുണ്ടെന്നും അസോസിയേഷൻ അറിയിച്ചു.

‘തൊഴിൽ ഇല്ലാതായതോടെ വർക്‌ഷോപ് ഉടമകളും ജീവനക്കാരും ദുരിതത്തിലാണ്. ആഴ്ചയിൽ അടുപ്പിച്ചു 2 ദിവസം പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം സർക്കാർ നൽകിയാൽ നന്നായിരുന്നു.’

സതീശൻ മേനോൻ (എഎഡബ്ല്യുകെടിഎസ്ആർ എറണാകുളം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ്)

English summary: Lockdown: Workshops not to be open in Kerala