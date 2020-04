കോഴിക്കോട് ∙ നിസാമുദ്ദീൻ തബ്‌ലീഗ് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് കശ്മീരിലേക്കു തിരിച്ച മലയാളി സംഘത്തിലെ 7 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ 12 ന് ഡൽഹിയിൽ നിന്നും കശ്മീരിലേക്കു തിരിച്ച 10 അംഗ സംഘത്തിലെ കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള ഓരോരുത്തർക്കും മലപ്പുറം ജില്ലക്കാരായ 5 പേർക്കുമാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

ഇവർ ശ്രീനഗർ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നതിനിടെ ഇന്നലെയാണ് പരിശോധന ഫലം വന്നത്. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള മടവൂർ സ്വദേശിക്ക് ആണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഡൽഹിയിൽനിന്നു തിരിച്ചു 31 ദിവസത്തിനു ശേഷം രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ആശങ്കയ്ക്ക് ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

English summary: Seven Coronavirus case in Kerala related to Tablighi