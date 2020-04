സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമെതിരെ അക്രമങ്ങൾ തടയാൻ പ്രത്യേക സെൽ

പാലക്കാട് ∙ ലേ‍ാക് ഡൗൺ കാലത്ത് വീടുകൾക്കുള്ളിൽ സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും എതിരെയുണ്ടാകുന്ന അതിക്രമങ്ങളിൽ നടപടിയെടുക്കാൻ സംസ്ഥാനത്ത് പ്രത്യേക സംവിധാനം നിലവിൽവന്നു. വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ ടി.വി.അനുപമയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ മുഖേനയുള്ള പരാതിപരിഹാര വിഭാഗം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. വാട്സാപ്, എസ്എംഎസ് വഴിയും 24 മണിക്കൂറും സെല്ലിനു പരാതികൾ നൽകാം.

അതിക്രമത്തിന് ഇരയായവർക്കുമാത്രമല്ല, സംഭവം അറിയുന്ന ആർക്കും സെല്ലിനെ അറിയിക്കാം. ഇതിനകം വാട്സാപ്പിലൂടെ ചിത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരാതികൾ ലഭിച്ചതായി അധികൃതർ പറഞ്ഞു. മദ്യപരുടെയും ലഹരിമരുന്ന് ഉപയേ‍ാഗിക്കുന്നവരുടെയും അക്രമങ്ങളാണു കൂടുതൽ. 24 മണിക്കൂറും വീട്ടിനുള്ളിൽ കഴിയുന്നവർക്കു പെ‍ാലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലും അനുബന്ധ ഏജൻസികളിലും പരാതിപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമായതിനാൽ സംഭവങ്ങൾ പുറത്തറിയുന്നില്ല.

ലഭിക്കുന്ന പരാതി ജില്ലാതല ശിശുസംരക്ഷണ യൂണിറ്റുകൾക്കും വനിതാസംരക്ഷണ ഒ‍ാഫിസർക്കും അപ്പേ‍ാൾതന്നെ കൈമാറി പെ‍ാലീസ് സഹായത്തേ‍ാടെ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കും. അതതുദിവസം വരുന്ന പരാതികളും അതിനുമേൽ സ്വീകരിച്ച നടപടികളും ഡയറക്ടർ നേരിട്ടു വിലയിരുത്തും. ഇതുസംബന്ധിച്ചു പ്രതിദിന റിപ്പേ‍ാർട്ട് നൽകാനാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശം.

സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനു കീഴിലുള്ള എൻഎസ്എസ് ടെക്നിക്കൽ വിഭാഗത്തിനാണ് ഇതിന്റെ നടത്തിപ്പു ചുമതല. ലേ‍ാക് ഡൗണിൽ ഗാർഹിക പീഡനം വർധിക്കുന്നതായി ദേശീയ വനിതാ കമ്മിഷനാണു വെളിപ്പെടുത്തിയത്. നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കു നിർദേശവും നൽകി. കമ്മിഷൻ റിപ്പേ‍ാർട്ടനുസരിച്ച് മാർച്ച് 23 മുതൽ ഏപ്രിൽ 5 വരെയുളള കാലയളവിൽ ഇത്തരം പരാതികളുടെ എണ്ണം ഇരട്ടിയിലധികമായി.

English summary: Women and Child development department of Kerala special cell for lockdown