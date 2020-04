ഇടുക്കിയിലെ 22 അതിർത്തി വാർഡുകളിൽ നിരോധനാജ്ഞ

നെടുങ്കണ്ടം ∙ തമിഴ്നാടുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ 8 പഞ്ചായത്തുകളിലെ 22 വാർഡുകളിൽ ഇടുക്കി കലക്ടർ എച്ച്. ദിനേശൻ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചു. തമിഴ്നാട്ടിൽ കോവിഡ് കേസുകൾ വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണു നടപടി. 21 വരെയാണ് നിരോധനാ‍ജ്ഞ.

പീരുമേട്, ഉടുമ്പൻചോല താലൂക്കുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ശാന്തൻപാറയിലെ 1, 5, 7, ഉടുമ്പൻചോലയിലെ 5, 7, നെടുങ്കണ്ടത്തെ 8, 9, 11, കരുണാപുരത്തെ 4, 7, 10, 11, വണ്ടൻമേട്ടിലെ 7, 10, ചക്കുപള്ളത്തെ 8, 11, കുമളിയിലെ 6, 7, 8, 9, 12, ചിന്നക്കനാലിലെ 5 എന്നീ വാർഡുകളിലാണ് നിരോധനാജ്ഞ. ദേവികുളം താലൂക്കിലെ അതിർത്തി മേഖലകളിൽ നിന്ന് കാട്ടുവഴികളിലൂടെ കടന്നു കയറുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി എടുക്കുമെന്നു ദേവികുളം സബ് കലക്ടർ അറിയിച്ചു. ഇത്തരക്കാരെ കണ്ടാൽ 9497203044 എന്ന നമ്പറിൽ അറിയിക്കണം.

