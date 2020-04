ബ്രിട്ടനിലും ദുബായിലുമായി 2 മലയാളികൾ കൂടി മരിച്ചു

ലണ്ടൻ ∙ കോവിഡ് ബാധിച്ചു വിദേശത്തു 2 മലയാളികൾ കൂടി മരിച്ചു. കോട്ടയം കങ്ങഴ മുണ്ടത്താനം കല്ലോലിക്കൽ ഡോ. അമീറുദ്ദീൻ (73) ബ്രിട്ടനിലും കോഴിക്കോട് പയ്യോളി സ്വദേശി പ്രദീപ് സാഗർ (41) ദുബായിലുമാണു മരിച്ചത്. ഇതോടെ കേരളത്തിനു പുറത്ത് കോവിഡ് ബാധിതരായി മരിച്ച മലയാളികൾ 29 ആയി. ഇതിൽ 5 മരണം ബ്രിട്ടനിലാണ്.



മധ്യതിരുവിതാംകൂറിലെ ആദ്യ മുസ്‌ലിം ഡോക്ടറായ മീരാൻ റാവുത്തറുടെ മകനായ അമീറുദ്ദീൻ 1970 മുതൽ ബ്രിട്ടനിലാണ്. നാഷനൽ ഹെൽത്ത് സർവീസിൽ നിന്നു വിരമിച്ച ശേഷം ബർമിങ്ങാമിനു സമീപം വിശ്രമജീവിതം നയിക്കുകയായിരുന്നു.

മുസ്‌ലിം സർവീസ് സൊസൈറ്റിയുടെ (എംഎസ്എസ്) നേതൃത്വത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജിനു സമീപം ആശ്രയകേന്ദ്രം സ്ഥാപിച്ചത് ഡോ. മീരാൻ റാവുത്തറുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ്. ആർസിസിയിൽ ചികിത്സക്കെത്തുന്ന ആയിരക്കണക്കിനു പാവപ്പെട്ടവരുടെ ശരണ കേന്ദ്രമാണിത്. പിന്നീട് അമീറുദ്ദീനും എംഎസ്എസിന്റെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു പിന്തുണ നൽകി. ഭാര്യ: ഡോ.ഹസീന (കൊല്ലം). മക്കൾ: ഡോ. നെബിൽ, നദീം

പ്രദീപ് സാഗർ ഏറെക്കാലമായി താമസിക്കുന്നത് തലശ്ശേരി മഞ്ഞോടിയിലാണ്. 8 വർഷമായി ദുബായിൽ ടാക്സി ഡ്രൈവർ. രണ്ടാഴ്ച മുൻപു രോഗ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമായിരുന്നെങ്കിലും തുടക്കത്തിൽ ചികിത്സ ലഭിച്ചില്ലെന്നു ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞു. ഭാര്യ: ജ്യോതി. മകൻ: കരൺ.

