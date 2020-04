അൻവിതയും കുടുംബവും ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തി, നന്ദിയോടെ...

ചേർത്തല ∙ ഒന്നേമുക്കാൽ വയസ്സുകാരി അൻവിത കണ്ണിലെ അപൂർവ കാൻസറിന് ഹൈദരാബാദിലെ ചികിത്സയ്ക്കു ശേഷം നാട്ടിലെത്തി. സഹായങ്ങൾക്കും പ്രാർഥനകൾക്കും നന്ദിയോടെ കുടുംബം.ഇന്നലെ പുലർച്ചെ ഒരു മണിയോടെയാണ് ചേർത്തലയിലെ വീട്ടിലെത്തിയത്.

വഴിയിൽ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ലെന്നും സഹായിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദിയുണ്ടെന്നും അൻവിതയുടെ മാതാപിതാക്കളായ ചേർത്തല കിഴക്കേനാൽപതിൽ മുണ്ടുപറമ്പത്തുവെളി വിനീതും ഗോപികയും പറഞ്ഞു.



മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ, ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ.കെ. ശൈലജ, മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി, എംപിമാരായ എ.എം. ആരിഫ്, ബെന്നി ബെഹനാൻ, ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ. സുരേന്ദ്രൻ, ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർമാരായ എം. മനോജ്, ജി.ആർ. രാജീസ്, ഹൈദരാബാദിൽ സഹായിച്ച കണ്ണാട്ട് സുരേന്ദ്രൻ നായർ, ജെ. ജോബി, ആരോഗ്യ വകുപ്പ്, സാമൂഹികസുരക്ഷാ വകുപ്പ്, പൊലീസ് തുടങ്ങി സഹായിച്ചവർ ഏറെ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നതായി വിനീത് പറഞ്ഞു.

അൻവിതയുടെ മൂന്നാമത്തെ കീമോയ്ക്ക് 28ന് വീണ്ടും ബൈദരാബാദിലെ ആശുപത്രിയിലെത്തണം. 26ന് പുറപ്പെടണം. ആരോഗ്യവകുപ്പിനെ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും വിനീത് പറഞ്ഞു.

English summary: Toddler returns from Hyderabad to Alappuzha after cancer treatment