കുട്ടനാട്, ചവറ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിടയില്ല

തിരുവനന്തപുരം∙ലോക്ഡൗൺ മേയ് മൂന്നു വരെ നീട്ടിയതോടെ കുട്ടനാട്,ചവറ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്കുള്ള സാധ്യത തീരെ മങ്ങി. ഇളവുകൾ പെട്ടെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടു കേന്ദ്രസർക്കാരോ തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷനോ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുൻകൈ എടുക്കാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നിരിക്കെ പതിനാലാം നിയമസഭയുടെ കാലാവധി കഴിയും വരെ രണ്ടു മണ്ഡലങ്ങൾക്കും ജനപ്രതിനിധി ഇല്ലാതിരിക്കാനാണു സാധ്യത.

നിയമസഭയ്ക്ക് ഒരു വർഷമെങ്കിലും കാലാവധി ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിലേ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പു നടത്താനാവൂ. 2016 മേയ് 25നാണു പിണറായി സർക്കാർ അധികാരമേറ്റത്.അപ്പോൾ ഈ മേയ് 25നകമെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തണം. മേയ് മൂന്നുവരെ എന്തായാലും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കാനിടയില്ല. വോട്ടെടുപ്പ് തീയതിക്ക് ഒരു മാസം മുൻപെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതാണു സാധാരണ രീതി. ബിജെപിക്കു സാധ്യതയൊന്നുമില്ലാത്ത രണ്ടു മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിനായി കേന്ദ്രതിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷനു മേൽ സമ്മർദം ചെലുത്താൻ കേന്ദ്രസർക്കാരും തുനിയാനിടയില്ല.

മുൻമന്ത്രി തോമസ് ചാണ്ടിയുടെ നിര്യാണത്തെത്തുടർന്ന് ഒഴിവു വന്ന കുട്ടനാട് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സ്ഥാനാർഥി നിർണയ ചർച്ചകളിലേക്കു മുന്നണികൾ കടക്കാനിരിക്കുമ്പോഴാണു കോവിഡ് എല്ലാം സ്തംഭിപ്പിച്ചത്.കേരളകോൺഗ്രസ് മത്സരിച്ചുവന്ന കുട്ടനാട് സീറ്റ് ആ പാർട്ടിയിലെ തർക്കം മൂലം കോൺഗ്രസ് ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന സൂചന നൽകിയിരുന്നു.ഈ നീക്കവും കേരള കോൺഗ്രസിലെ തമ്മിലടിയും യുഡിഎഫിനെ ആശങ്കയിലാക്കിയിരുന്നു. ചാണ്ടിക്ക് അനുയോജ്യനായ പിൻഗാമി എൻസിപിയിൽ ഇല്ലാഞ്ഞതിനാൽ സ്ഥാനാർഥി നിർണയം ആ പാർട്ടിയിലും ഇടതുമുന്നണിയിലും കല്ലുകടി സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന സൂചനകളും ശക്തമായിരുന്നു.

എൻ. വിജയൻപിള്ളയുടെ നിര്യാണത്തോടെ ചവറ സീറ്റ് നിലനിർത്തുക എളുപ്പമാകില്ലെന്ന വെല്ലുവിളിയും എൽഡിഎഫ് നേരിട്ടിരുന്നു.സീറ്റ് തിരിച്ചുപിടിക്കാമെന്ന പ്രതീക്ഷ കഴിഞ്ഞതവണ സ്ഥാനാർഥിയായിരുന്ന ഷിബു ബേബിജോണിനും യുഡിഎഫിനുമുണ്ടായെങ്കിലും ഒരു വർഷം മാത്രം ആയുസ്സുള്ളപ്പോൾ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഭാരിച്ച ചെലവ് ചോദ്യചിഹ്നമായി.

ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ആറ് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്കു പിന്നാലെയുള്ള ഈ രണ്ടു രാഷ്ട്രീയപ്പോരാട്ടങ്ങൾ വേണ്ടെന്നു വയ്ക്കുന്നതു മുന്നണികൾക്ക് ഏറെ ആശ്വാസമാണ്. രണ്ടും സിറ്റിങ് സീറ്റുകളായതിനാൽ പോരാട്ടം ഇടതുമുന്നണിക്ക് അഭിമാന പ്രശ്നവുമാകുമായിരുന്നു.

മുന്നണികളുടെ തദ്ദേശതിരഞ്ഞെടുപ്പ് തയാറെടുപ്പുകളെയും കോവിഡ് തടസ്സപ്പെടുത്തി. ഒക്ടോബർ, നവംബർ മാസങ്ങളിൽ പൂ‍ർത്തിയാക്കേണ്ട തിരഞ്ഞെടുപ്പ് യഥാസമയം നടക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് ഇപ്പോഴുമുള്ളത്.

∙ ‘‘ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ചു നിർദേശമൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ലോക് ഡൗൺ സമയത്ത് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരു അജൻഡയല്ലല്ലോ. നിയമസഭയ്ക്ക് ഒരു വർഷമെങ്കിലും കാലാവധി ബാക്കിയുള്ളപ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തണമെന്നാണു ചട്ടം ’’ - ടിക്കാറാം മീണ (മുഖ്യതിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർ)

English Summary: Byelection not possible due to covid 19 lockdown