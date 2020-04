പ്രത്യേക വിമാനങ്ങളിൽ വിദേശികൾ കേരളം വിട്ടു

നെടുമ്പാശേരി ∙ ലോക്ഡൗണിൽ കേരളത്തിലും അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കുടുങ്ങിയ മാലദ്വീപ്, ബ്രിട്ടൻ സ്വദേശികളെ കൊച്ചി രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നേർപ്പെടുത്തിയ പ്രത്യേക വിമാനങ്ങളിൽ സ്വദേശങ്ങളിലേക്കയച്ചു.

മാൽഡിവിയൻ എയർലൈൻസ് വിമാനത്തിൽ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് 80 പേരും ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നുള്ള വിമാനത്തിൽ 186 യാത്രക്കാരുമാണ് പുറപ്പെട്ടത്. ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ പ്രോട്ടോക്കോൾ പ്രകാരം നിശ്ചിതദിവസം ക്വാറന്റീനിൽ കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ഇവർ വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയത്.

അവസാന വിദേശിയും മൂന്നാർ വിട്ടു

മൂന്നാർ ∙ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന അവസാനത്തെ രണ്ടു വിദേശികളും മൂന്നാർ വിട്ടു. ബ്രിട്ടിഷ് പൗരന്മാരായ സ്റ്റീഫൻ റിച്ചഡ് മാർഷ് (52), തോമസ് വില്യംസ് ഹേ (49) എന്നിവർ ബ്രിട്ടിഷ് സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയ പ്രത്യേക വിമാനത്തിൽ ഇവർ ഇന്നലെ രാത്രി രാജ്യം വിട്ടു. സംസ്ഥാന സർക്കാർ സേവനങ്ങളെ ബിബിസി ചാനലിലെ ഇന്റർവ്യൂവിൽ ഇവർ പ്രശംസിച്ചു.

