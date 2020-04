തിരുവനന്തപുരം ∙ സാമ്പത്തികനില മോശമായതിനാൽ കോവിഡ് ഹോട്ട്സ്പോട്ട് മേഖലകൾ ഒഴികെയുള്ളവയിൽ റവന്യു വരുമാനം ലഭിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ അനുമതി നൽകണമെന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാർ കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കും.

രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും മികച്ച നിലയിൽ കോവി‍‍ഡിനെ നേരിട്ട സംസ്ഥാനമാണു കേരളം. എന്നാൽ 7 ജില്ലകൾ ഇപ്പോഴും ഹോട്സ്പോട്ട് പരിധിയിലാണ്. കേരളത്തിലെ ഹോട്സ്പോട്ടുകൾ പുനർനിർണയിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം.

English Summary: State to give permission for activities for revenue