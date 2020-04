കോവിഡ് ഭേദമായ മുതിർന്ന ദമ്പതികളുടെ സ്രവസാംപിളുകൾ വീണ്ടും പരിശോധിക്കും

കോട്ടയം ∙ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലെ ചികിത്സയിലൂടെ രോഗം ഭേദമായ ഏറ്റവും മുതിർന്ന ദമ്പതികൾ പത്തനംതിട്ട റാന്നി സ്വദേശി തോമസി(93)ന്റെയും ഭാര്യ മറിയാമ്മ(88)യുടെയും രക്തസ്രവ സാംപിളുകൾ വീണ്ടും കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്ക് അയയ്ക്കും.

ഇറ്റലിയിൽ നിന്നു വന്ന മക്കളിൽ നിന്നു രോഗം പകർന്നവരാണ് ഇരുവരും. ഒരു മാസത്തെ ചികിത്സയ്ക്കു ശേഷം കഴിഞ്ഞ ഒൻപതിനാണ് ഇരുവരെയും രോഗം ഭേദമായതിനെത്തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തത്. ഇവരോട് ഇന്നു വീണ്ടും പതിവ് ചെക്കപ്പിന് എത്താനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

2 തവണ നെഗറ്റീവ് പരിശോധനാഫലം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് രോഗം ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കി ഇവരെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തത്. സംസ്ഥാനത്തു തന്നെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ രോഗമുക്തരായ ഇവരെ പഠനവിഷയമെന്ന നിലയിലാണ് വീണ്ടും പരിശോധിക്കുന്നതെന്ന് മെഡിക്കൽ കോളജ് പകർച്ചവ്യാധി വിഭാഗം മേധാവി ഡോ. ആർ. സജിത് കുമാർ പറഞ്ഞു. വാർധക്യസഹജമായ മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവരെ അലട്ടുന്നുണ്ട്.

മുതിർന്ന ദമ്പതികളായ ഇരുവരെയും കോവിഡ് ചികിത്സയിലൂടെ രോഗമുക്തരാക്കിയതോടെ ഏറെ അഭിനന്ദനമാണെന്ന് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജിലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത്.

