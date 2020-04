ഹൗസ് സർജൻമാർക്ക് 3 മാസം കൂടി ഗ്രാമീണ സേവനം

കൊച്ചി ∙ എംബിബിഎസ് പഠനശേഷം ഒരു വർഷം നിർബന്ധിത പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയ ഹൗസ് സർജൻമാരെ കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ 3 മാസത്തേക്കു കൂടി ഗ്രാമീണ സേവനത്തിനയയ്ക്കാൻ ആരോഗ്യ വകുപ്പു തീരുമാനം.

പകർച്ചവ്യാധി നിയന്ത്രണ നിയമപ്രകാരം ഗ്രാമീണ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിയോഗിക്കാനാണ് ഉത്തരവ്. എംബിബിഎസ് പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ പുതിയ ബാച്ചിനെ ഇന്റേൺഷിപ്പിന് അയയ്ക്കാനും ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാഴ്ചത്തെ പ്രത്യേക പരിശീലനം നൽകിയാകും ഇവരെ വിന്യസിക്കുക.

എന്നാൽ, സ്ഥിരം റജിസ്ട്രേഷനുള്ള നിയമപരമായ അവകാശം വൈകിക്കുന്ന സർക്കാർ നടപടി അന്യായമെന്നാണു ഹൗസ് സർജൻമാരുടെ വാദം.

English Summary: Three more months village service for house surgeons