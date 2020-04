ശ്വാസതടസ്സമുള്ള കുഞ്ഞുമായി കാത്തിരിപ്പ് ആറര മണിക്കൂർ

പുനലൂർ ∙ ശ്വാസതടസ്സം അനുഭവപ്പെട്ട നാലുമാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞുമായി ആശുപത്രിയിലേക്കു പോയ ഓട്ടോറിക്ഷ പൊലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു. വിട്ടയച്ചത് ആറര മണിക്കൂറിനു ശേഷം. ഇതിനിടെ കുഞ്ഞിനു രോഗം മൂർച്ഛിച്ചു. മാതാപിതാക്കൾ പൊലീസിനോട് കേണപേക്ഷിച്ചിട്ടും വാഹനം വിട്ടുനൽകിയില്ല.

പുന്നല സ്വദേശി വിജിയും ഭർത്താവുമാണ് കുഞ്ഞുമായി സഹോദരന്റെ ഓട്ടോയിൽ രാവിലെ 10 മണിയോടെ എത്തിയത്. സത്യവാങ്മൂലം കാണിച്ചെങ്കിലും പൊലീസ് ഓട്ടോ സ്റ്റേഷനിലേക്കു കൊണ്ടുപോയി. വൈകിട്ട് നാലര വരെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ വളപ്പിലെ ഗാന്ധിപ്രതിമയ്ക്കു മുന്നിലെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ ദമ്പതികൾ കുഞ്ഞുമായി ഇരുന്നു. മറ്റൊരു വാഹനം തരപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഒട്ടേറെപ്പേർ സ്റ്റേഷനിൽ ബന്ധപ്പെട്ടെങ്കിലും പൊലീസ് കൂട്ടാക്കിയില്ല. ഇത്രയും നേരം കുഞ്ഞിനു വെള്ളം പോലും നൽകാൻ സാധിച്ചില്ലെന്ന് മാതാപിതാക്കൾ പറഞ്ഞു.

സത്യവാങ്മൂലം ഇല്ലാത്തതിനാലാണ് ഓട്ടോറിക്ഷ പിടികൂടിയതെന്നു പുനലൂർ എസ്എച്ച്ഒ ബിനു വർഗീസ് പറഞ്ഞു. പിന്നീട് വാഹനം വിട്ടു നൽകി. കുഞ്ഞിനെയും മാതാപിതാക്കളെയും തടഞ്ഞുവച്ചില്ലെന്നും പറഞ്ഞു.

