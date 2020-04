ചികിത്സയ്ക്കെത്തിയ കാൻസർ ബാധിതനെ കുമളിയിൽ 6 മണിക്കൂർ പൊലീസ് തടഞ്ഞു

റാന്നി ∙ ഡിണ്ടിഗൽ കലക്ടറുടെയും പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിയുടെയും യാത്രാ അനുമതിയോടെ പരുമല ആശുപത്രിയിൽ കാൻസർ ചികിത്സയ്ക്കു പുറപ്പെട്ടയാളെ 6 മണിക്കൂറോളം കുമളിയിൽ തടഞ്ഞുനിർത്തിയെന്നു പരാതി. മന്ത്രി അടക്കമുള്ള ജനപ്രതിനിധികളുടെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി ജില്ലാ കലക്ടർമാരുടെ അനുമതിയോടെ പിന്നീട് പരുമല ആശുപത്രിയിലെത്തി.

വെച്ചൂച്ചിറ കൊല്ലമുള സ്വദേശിയും കൊടൈക്കനാൽ വാർഡ് നമ്പർ 5 പല്ലങ്ങി ഡോർ നമ്പർ 111ൽ താമസക്കാരനുമായ ജോൺ വർഗീസിനെ (59) ആണ് തടഞ്ഞുനിർത്തിയത്.

പരുമല ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കുന്ന ജോൺ വർഗീസിന് നാളെയാണ് അടുത്ത കീമോതെറാപ്പി നടത്തേണ്ടത്. 11 വർഷമായി കൊടൈക്കനാലിൽ താമസിക്കുന്ന അദ്ദേഹം കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ മൂലം യാത്രാ അനുമതിക്കായി രാജു ഏബ്രഹാം എംഎൽഎയുടെ സഹായം തേടിയിരുന്നു. എംഎൽഎയുടെ നിർദേശപ്രകാരം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിൽ നിന്ന് ഡിണ്ടിഗൽ കലക്ടറെ ബന്ധപ്പെടുകയും ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി 12 മണിയോടെ ഇ പാസ് അനുവദിക്കുകയുമായിരുന്നു. ഇതിന് 2 ദിവസം മുൻപ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിയുടെ ഇ പാസും ലഭിച്ചിരുന്നു.

ഇന്നലെ രാവിലെ 6ന് ഭാര്യ സൂസിക്കും 2 വയസായ ചെറുമകനുമൊപ്പം സ്വയം കാറോടിച്ചാണ് ജോൺ വർഗീസ് എത്തിയത്. 11 മണിയോടെ കുമളിയിൽ എത്തിയ അവർക്കു തമിഴ്നാട് പൊലീസ് യാത്രാ അനുമതി നൽ‌കി. എന്നാൽ കേരള പൊലീസിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തടഞ്ഞു. ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിയുടെ ഇ പാസ് റദ്ദാക്കിയെന്നും കലക്ടറുടെ അനുമതിയില്ലാതെ യാത്ര നടത്താനാകില്ലെന്നും ശഠിച്ചു.

തുടർന്ന് വീണ്ടും രാജു ഏബ്രഹാം എംഎൽഎയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദേശ പ്രകാരം മന്ത്രി എം.എം.മണിയുടെ പിഎ പൊലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു. ഏതു മന്ത്രി പറഞ്ഞാലും വിടില്ലെന്നാണ് ഇതിനുശേഷം പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞതെന്ന് ജോൺ വർഗീസ് പറഞ്ഞു. ഇ.എസ്.ബിജിമോൾ എംഎൽഎ നേരിട്ട് എത്തിയിട്ടും പൊലീസ് അയഞ്ഞില്ല. ജോൺ വർഗീസിന്റെ മകൾ നൽകിയ ഓൺ ലൈൻ അപേക്ഷ പരിഗണിച്ച് പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കലക്ടറും തുടർന്ന് ഇടുക്കി കലക്ടറും അനുമതി നൽകിയ ശേഷമാണ് വൈകിട്ട് 5 മണിയോടെ ഇവരെ പൊലീസ് അതിർത്തി കടത്തിവിട്ടത്.

