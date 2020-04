87 ലക്ഷം റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകളുടെ വിവരം യുഎസ് കമ്പനിക്ക് കൈമാറി

തിരുവനന്തപുരം ∙ കോവിഡിന്റെ മറവിൽ കേരളത്തിലെ റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകളായ 87 ലക്ഷം പേരുടെ വിവരങ്ങൾ സ്പ്രിൻക്ലർ കമ്പനിക്കു കൈമാറിയെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ– വ്യക്തിവിവരങ്ങളെല്ലാം സ്വകാര്യ യുഎസ് കമ്പനിക്കു കച്ചവടം ചെയ്തുവെന്നും വൻ അഴിമതി ഇതിനു പിന്നിലുണ്ടെന്നും രമേശ് ആരോപിച്ചു.

അമേരിക്കയിൽ ഓറിഗൺ കോടതിയിലെ 3/18/CV/01192 എന്ന കേസ് പ്രകാരം ഡേറ്റാ തട്ടിപ്പിനു നടപടി നേരിടുന്ന കമ്പനിയാണു കേരള സർക്കാരുമായി കരാർ ഉണ്ടാക്കിയത്. 350 കോടി രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം ചോദിച്ചു കമ്പനിയുടെ പങ്കാളി തന്നെ കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സ്പ്രിൻക്ലറുമായുള്ള കരാറിൽ, തർക്കം ഉണ്ടായാൽ ന്യൂയോർക്ക് കോടതിയുടെ അധികാര പരിധിയിലായിരിക്കുമെന്നും വ്യവസ്ഥയുണ്ട്.

രമേശ് പറഞ്ഞത്

∙ കരാർ ഒപ്പിടണമെങ്കിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ മന്ത്രി ചുമതലപ്പെടുത്തണം. മുഖ്യമന്ത്രി ഐടി സെക്രട്ടറിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഫയൽ ഉണ്ടോ?

∙ കരാർ ആരുണ്ടാക്കിയെന്ന് ഐടി, റവന്യൂ വകുപ്പുകളിൽ ആർക്കും അറിയില്ല. ഈ കമ്പനിയെ എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുത്തുവെന്നും അറിയില്ല.

∙ മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും ചോദിച്ചു 3 ന് മുഖ്യമന്ത്രിക്കു നൽകിയ കത്തിന് മറുപടി തന്നിട്ടില്ല.

∙ സ്പ്രിൻക്ലർ കേരളത്തിനു നൽകുന്ന സേവനങ്ങൾ സൗജന്യമാണെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതു തെറ്റാണെന്ന് അവരുടെ തന്നെ ഇമെയിൽ തെളിയിക്കുന്നു.

∙ കോവിഡ് കാലാവധിക്കു ശേഷം സേവനത്തിനുള്ള പ്രതിഫലം കേരള സർക്കാരുമായി ചർച്ച ചെയ്തു തീരുമാനിക്കാമെന്നാണു കമ്പനിയുടെ സന്ദേശം.

∙ പ്രളയ കാലത്ത് അവർ നമുക്കു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചുവെന്നാണു മന്ത്രി എ.സി. മൊയ്തീൻ അവകാശപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ ഇക്കാര്യം മാധ്യമങ്ങൾക്കോ റീ ബിൽഡ് കേരളയിൽ അംഗമായ തനിക്കോ നിയമസഭയ്ക്കോ അറിയില്ല.

∙ രാജ്യാന്തര കരാറിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പും നിയമവകുപ്പും മന്ത്രിസഭയും അറിയേണ്ടതുണ്ട്. അതൊന്നുംപാലിച്ചില്ല.

∙ ഐടി സെക്ര‌ട്ടറി യുഎസ് കമ്പനിയുടെ ഏജന്റായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്.

∙ ഇതിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പങ്ക് എന്താണെന്നു വ്യക്തമല്ല.

∙ ഇതു ഗുരുതരമായ അഴിമതിയാണ്. ഗുരുതരമായ മറ്റു പലതിലേക്കും ഇതു ചെല്ലും.

യുഎസിലുള്ള കേസ്

∙ 2017 ൽ യുഎസിലെ പോർട്‍ലൻഡിലുള്ള ഒപ്പൽ എന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പാണ് തങ്ങളുടെ സാങ്കേതികവിദ്യ സ്പ്രിൻക്ലർ മോഷ്ടിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ച് നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ടു കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ഒപ്പലുമായി ഇടപാടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കമ്പനിയിലെ ജീവനക്കാരനായ പോൾ ഹെർമാൻ ഒപ്പലിന്റെ ലോഗിൻ വിവരങ്ങൾ സ്പ്രിൻക്ലറിനു നൽകിയെന്നും രഹസ്യവിവരങ്ങൾ ചോർത്തിയെന്നുമാണ് ആരോപണം. പിന്നീട് ഇതേ ജീവനക്കാരൻ സ്പ്രിൻക്ലറിൽ സ്ഥിരജീവനക്കാരനായി.

English Summary: Information about 87 lakh ration holders shared with US company