വിദേശത്തുനിന്ന് എത്തിയാൽ കോവിഡ് കെയർ ഹോമിൽ

തിരുവനന്തപുരം ∙ ലോക്‌ഡൗണിനുശേഷം വിദേശത്തുനിന്നും ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നും എത്തുന്നവരെ 14 – 28 ദിവസം സർക്കാരിന്റെ കോവിഡ് കെയർ ഹോമുകളിൽ താമസിപ്പിക്കും. ആറുമാസം വരെ വൈറസിനെതിരെ ജാഗ്രത വേണ്ടിവരുമെന്ന വിദഗ്ധസമിതിയുടെ വിലയിരുത്തൽ കണക്കിലെടുത്താണിത്.

അതിർത്തികളിലും വിമാനത്താവളങ്ങളിലെ ആഭ്യന്തര, രാജ്യാന്തര ടെർമിനലുകളിലും എത്തുന്നവരെയും നേരെ കെയർ ഹോമുകളിലേക്കാകും കൊണ്ടുപോകുക. ഭക്ഷണവും നൽകും. ഹോസ്റ്റലുകൾ, ഹോട്ടലുകൾ, ലോഡ്ജുകൾ, അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ആശുപത്രികൾ എന്നിവയാണു കെയർ ഹോമുകളാക്കുന്നത്.

കോർപറേഷനുകളും മുനിസിപ്പാലിറ്റികളും ഉൾപ്പെടെ 90 തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങൾ ഇവ കണ്ടെത്തുന്ന ജോലി ആരംഭിച്ചു. അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന വീടുകളും പരിഗണിച്ചെങ്കിലും കാലതാമസം ഉണ്ടാകുമെന്നതിനാലാണു മറ്റു കെട്ടിടങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നത്.

ഹോട്സ്പോട്ടുകളിൽനിന്ന് ആരും വേണ്ട

കേന്ദ്രസർക്കാർ ഹോട്സ്പോട്ടുകളായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽനിന്ന് എത്തുന്നവരെ കേരളത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കില്ല. പുറത്തേക്കു പോകുന്നവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തം അവർ എത്തിച്ചേരുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും രാജ്യങ്ങൾക്കും വിടും. ഓരോ പ്രദേശത്തുനിന്നും എത്താവുന്നവരുടെ എണ്ണവും പ്രവേശനം അനുവദിക്കുന്ന ദിവസവും നിശ്ചയിച്ചേക്കും.

ഗൾഫിൽനിന്ന് 6 ലക്ഷം പേർ

ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നു കുറഞ്ഞത് 6 ലക്ഷം പേർ എത്തുമെന്നാണു കണക്കുകൂട്ടൽ. തുടക്കത്തിൽ ഒരു ലക്ഷം പേർ. വിമാനത്തിലെ ആകെ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ മൂന്നിലൊന്നു യാത്രക്കാരെ മാത്രമേ കൊണ്ടുവരാൻ കമ്പനികൾ തയാറുള്ളൂ. ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് അതിനനുസരിച്ചു വർധിക്കും. അധികബാധ്യത സർക്കാർ വഹിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം പ്രായോഗികമാണെന്ന ചോദ്യമുണ്ട്.

ലേബർ ക്യാംപുകളിൽ കഴിയുന്നവർ, രോഗികൾ, ഗർഭിണികൾ, ജോലി അവസാനിപ്പിച്ചു വരുന്നവർ, താത്കാലിക, സന്ദർശക വീസകളിൽ പോയവർ എന്നിവരെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാമെന്ന സംസ്ഥാന നിലപാടു കേന്ദ്രത്തെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൗകര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ചു ഘട്ടം ഘട്ടമായേ ഇവരെ എത്തിക്കൂ.

