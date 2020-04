കേരളത്തിലെ പകുതി ജില്ലകളും കേന്ദ്രപട്ടികയിൽ റെഡ് സോൺ

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോവിഡ് ഭീഷണിയുടെ തോതനുസരിച്ച് രാജ്യത്തെ ജില്ലകളെ ചുവപ്പ്, ഓറഞ്ച്, പച്ച എന്നിങ്ങനെ കേന്ദ്രം മൂന്നായി തിരിച്ചു. രോഗവ്യാപന സാധ്യതയേറിയ ഹോട‌്സ്പോട്ടുകളാണു ചുവപ്പുപട്ടികയിൽ (റെഡ‍് സോൺ). കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നതും സ്ഥിതി രൂക്ഷമാകാൻ ഇടയുള്ളതുമായ നോൺ ഹോട‌്സ്പോട്ടുകളാണ് ഓറഞ്ച് സോൺ. സുരക്ഷിതമായ ജില്ലകൾ ഗ്രീൻ സോൺ. റെ‍ഡ് സോണിൽ 170 ജില്ലകളും ഓറഞ്ച് സോണിൽ 207 ജില്ലകളും ഉണ്ട്.

വൈരുധ്യം

കോവിഡിനെ ഫലപ്രദമായി പ്രതിരോധിച്ച 25 ജില്ലകളെ ഉൾപ്പെടുത്തി ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം കഴിഞ്ഞ ദിവസം തയാറാക്കിയ പട്ടികയിൽ ഇടംനേടിയ വയനാടും കോട്ടയവും ഇപ്പോൾ യഥാക്രമം ചുവപ്പ്, ഓറഞ്ച് പട്ടികകളിലും വന്നതു വൈരുധ്യമായി.

ആറു ജില്ലകൾ ഓറഞ്ച് സോണിൽ

റെഡ് സോൺ

കേരളത്തിൽ കാസർകോട്, കണ്ണൂർ, മലപ്പുറം, എറണാകുളം, പത്തനംതിട്ട, തിരുവനന്തപുരം, വയനാട്. ഇതിൽ വയനാട്ടിൽ ചില മേഖലകളിൽ (ക്ലസ്റ്റർ) മാത്രമാണ് പ്രശ്നം.

ഓറഞ്ച് സോൺ

കേരളത്തിൽ തൃശൂർ, കൊല്ലം, ഇടുക്കി, പാലക്കാട്, കോട്ടയം, ആലപ്പുഴ എന്നിവ. ഇവിടങ്ങളിൽ പ്രശ്നബാധിത മേഖലകളിലാവും കർശന നിയന്ത്രണം.

ഗ്രീൻ സോൺ

കേരളത്തിൽ കോഴിക്കോട് മാത്രം.

വിഭജനം ഇങ്ങനെ

രാജ്യത്തെയോ സംസ്ഥാനത്തെയോ 80% കേസുകൾക്കും കാരണമായ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് രോഗികളുള്ള ജില്ലകൾ, രോഗികളുടെ എണ്ണം ഇരട്ടിയാകാൻ 4 ദിവസത്തിൽ കുറവ് മാത്രമെടുക്കുന്ന ജില്ലകൾ എന്നിവയാണ് റെഡ് സോണിൽ. രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കിടെ പുതുതായി ഒരാൾക്കും രോഗബാധ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവ ഓറഞ്ച് സോണിലേക്ക് മാറും. ഓറഞ്ച് സോണിൽനിന്നു ഗ്രീൻ സോൺ ആകാനും ഇതു തന്നെ മാനദണ്ഡം. 28 ദിവസമായി ഒരു കേസും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടാത്ത ജില്ലകളാണ് ഗ്രീൻ സോണിൽ.

