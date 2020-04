2 മലയാളികൾ കൂടി യുഎസിൽ മരിച്ചു

ന്യൂയോർക്ക് ∙ കോവിഡ് ബാധിച്ചു യുഎസിൽ 2 മലയാളികൾ കൂടി മരിച്ചു. കോട്ടയം മോനിപ്പള്ളി ചീങ്കല്ലേൽ പുല്ലാന്തിയാനിക്കൽ പോൾ സെബാസ്റ്റ്യൻ (63) ന്യൂയോർക്കിലും പത്തനംതിട്ട മല്ലപ്പള്ളി മാരിക്കൽ കൊച്ചിക്കുഴിയിൽ മാമ്മൻ ഈപ്പൻ (ബാബു - 58) ന്യൂജഴ്സിയിലുമാണു മരിച്ചത്. ഇതോടെ കേരളത്തിനുപുറത്തു മരിച്ച മലയാളികൾ 34 ആയി. ഇതിൽ 21 പേരും യുഎസിലാണ്.



ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ രോഗത്തിനു ചികിത്സയിലായിരുന്ന പോളിനു രണ്ടാഴ്ച മുൻപാണു കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. സംസ്കാരം പിന്നീട്. ഭാര്യ: തൊടുപുഴ മുതലക്കോടം പാറത്തലയ്ക്കൽ എലിസബത്ത് (ലൈസ). മക്കൾ: അലീന, മെറിൻ. 25 വർഷമായി കുടുംബത്തോടൊപ്പം ന്യൂയോർക്കിൽ താമസിക്കുന്ന പോൾ ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി ഹൗസിങ് വിഭാഗത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു. മാമ്മൻ ഈപ്പൻ 40 വർഷത്തോളമായി യുഎസിലാണ്. ഭാര്യ: പുല്ലാട് വരയന്നൂർ വല്ല്യത്ത് ഉഷ. മകൻ: ജെറി. ഇരുവരും കോവിഡ് ബാധിതരാണ്.

