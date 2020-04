ഗർഭിണികൾക്കും ചികിത്സയ്ക്കെത്തുന്നവർക്കും പ്രവേശനാനുമതി

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഗർഭിണികളെയും ചികിത്സയ്ക്കെത്തുന്നവരെയും നിബന്ധനകൾക്കു വിധേയമായി സംസ്ഥാനത്തു പ്രവേശിപ്പിക്കാമെന്നു സർക്കാർ ഉത്തരവ്. കലക്ടർമാർക്കാണ് അനുമതി നൽകാനുള്ള അധികാരം. ഗർഭിണികൾ റജിസ്റ്റേഡ് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കണം. ആരോഗ്യ സംബന്ധമായ വിവരങ്ങൾക്ക് പുറമേ, ഒപ്പം യാത്ര ചെയ്യുന്നവരുടെ വിവരങ്ങളും വേണം. 3 പേരിൽ കൂടുതൽ വാഹനത്തിൽ പാടില്ല. ഗർഭിണിക്ക് ഒപ്പമുള്ള കുട്ടികളെയും യാത്രയ്ക്ക് അനുവദിക്കും.



എത്തിച്ചേരേണ്ട സ്ഥലത്തെ കലക്ടർക്ക് അപേക്ഷ ഇമെയിലിലോ വാട്സാപ്പിലോ ലഭ്യമാക്കണം. കലക്ടർ യാത്രാ തീയതിയും സമയവും രേഖപ്പെടുത്തി പാസ് അനുവദിക്കും. പാസും താമസിക്കുന്ന ജില്ലയിലെ കലക്ടറുടെ ക്ലിയറൻസും സഹിതം എത്തിയാൽ അതിർത്തിയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രവേശനം അനുവദിക്കും.

ചികിത്സയ്ക്കായി എത്തുന്നവർ വിവരങ്ങൾ കാണിച്ച്, എത്തേണ്ട ജില്ലയിലെ കലക്ടർക്ക് അപേക്ഷിക്കണം. ത്വരിത പരിശോധന നടത്തി അനുമതി നൽകും. ഈ അനുമതിയോടെ, വ്യക്തി താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരിയിൽനിന്ന് യാത്രാ പാസ് വാങ്ങണം. ഈ 2 രേഖകളും പരിശോധിച്ചായിരിക്കും പ്രവേശനാനുമതി. രോഗി ഉൾപ്പെടെ 3 പേർക്കാകും വാഹനത്തിൽ അനുമതി ഉണ്ടാകുക.

ബന്ധുവിന്റെ മരണമറിഞ്ഞെത്തുന്നവരും അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലുള്ള ബന്ധുവിനെ കാണാനെത്തുന്നവരും, താമസിക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്തെ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരിയിൽനിന്നു വാഹനപാസ് നേടിയിരിക്കണം. കൂടാതെ കാണാനെത്തുന്ന രോഗി, മരിച്ച ബന്ധു എന്നിവരെ സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങളുള്ള സത്യവാങ്മൂലം യാത്ര ചെയ്യുന്നയാൾ കരുതണം. എല്ലാ ജില്ലകളിലും പാസ് സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഒരു ഡപ്യൂട്ടി കലക്ടറെ ചുമതലപ്പെടുത്തണമെന്നും ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.

English summary: Kerala allows to enter pregnant womens and patients