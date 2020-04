സൗജന്യ റേഷൻ വാങ്ങാൻ മൊബൈൽ ഫോൺ വേണം

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്തു നാളെ ആരംഭിക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ സൗജന്യ റേഷൻ വിതരണത്തിന് റേഷൻ കാർഡുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മൊബൈൽ ഫോൺ കാർഡ് ഉടമ കൊണ്ടുവരണമെന്നതു നിർബന്ധമാക്കി പൊതുഭരണ വകുപ്പിന്റെ നിർദേശം.

മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഒറ്റത്തവണ പാസ്‌വേഡ് (ഒടിപി) ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്കായിരിക്കും റേഷൻ വിതരണമെന്ന് അറിയിച്ചു സിവിൽ സപ്ലൈസ് ഡയറക്ടർ എല്ലാ ഡപ്യൂട്ടി റേഷനിങ് കൺട്രോളർമാർക്കും ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫിസർമാർക്കും കത്തയച്ചു. ഇപോസ് മെഷീനിൽ റേഷൻ കാർഡിന്റെ നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഒടിപി കൂടി ചേർത്താലെ റേഷൻ വിതരണം സുഗമമാകുകയുള്ളൂവെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.



കോവിഡ് വ്യാപനം തടയാൻ ഇപോസ് മെഷീനിൽ വിരൽ പതിപ്പിക്കാൻ അനുവാദമില്ലാത്തതിനാലാണ് ഒടിപി സമ്പ്രദായം ഏർപ്പെടുത്തിയതെന്നാണു സൂചന. മുൻഗണന വിഭാഗത്തിലെ മഞ്ഞ, പിങ്ക് കാർഡ് ഉടമകൾക്കാണു കേന്ദ്ര റേഷൻ വിതരണം. ഇവരിൽ റേഷൻ കാർ‍ഡ് മൊബൈൽ ഫോണുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യാത്തവരുമുണ്ട്. എന്നാൽ, ഇവർക്ക് ഇളവുകൾ നൽകുമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം, ഒടിപി പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള തീരുമാനം അംഗീകരിക്കില്ലെന്ന് ഓൾ കേരള റീട്ടെയ്ൽ റേഷൻ ഡീലേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജോൺസൺ വിളവിനാൽ അറിയിച്ചു. മൊബൈൽ ഫോണുകൾ റേഷൻ വ്യാപാരികളുടെ കൈവശം നൽകി ഒടിപി പരിശോധിക്കാൻ പലരും ആവശ്യപ്പെടുമെന്നും ആയിരക്കണക്കിനാളുകൾ രോഗനിരീക്ഷണത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന വീടുകളിൽ നിന്നു സാധനം വാങ്ങാൻ എത്തുന്നവരെ തിരിച്ചറിയാൻ വ്യാപാരികൾക്കു കഴിയില്ലെന്നും സംഘടന വ്യക്തമാക്കി.

English summary: OTP number to be compulsory for ration distribution in Kerala