എല്ലാം ഭദ്രം, നിയമപരം; അഴിമതിയില്ല: മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിശദീകരണക്കുറിപ്പ്

തിരുവനന്തപുരം ∙ സിപിഎം കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന് സംസ്ഥാന പാർട്ടിക്കു വേണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രി നൽകിയ വിശദീകരണക്കുറിപ്പിലെ പ്രധാന വാദങ്ങൾ ഇവയാണ്:



∙ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വേഗത്തിലും കൃത്യമായും വിലയിരുത്തേണ്ടത് പ്രതിരോധ നടപടികൾക്ക് ആവശ്യമാണ്. എങ്കിൽ മാത്രമേ രോഗത്തെ തടുക്കാനാവൂ.

∙ലോകത്ത് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മേഖലകളിലുള്ള പുരോഗതിയും ഗവേഷണവും സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു.

∙ഫെയ്സ്ബുക്, ട്വിറ്റർ, വാട്സാപ്പ്, ഇ മെയിൽ, ഫോൺ തുടങ്ങിവയിലൂടെ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ സമാഹരിക്കാനും വിശകലനം ചെയ്യാനും പ്രാപ്തിയുള്ള സ്ഥാപനമാണ് സ്പ്രിൻക്ലർ. അവർക്കുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച്, രോഗം വരാൻ സാധ്യതയുള്ളവരുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നു, വിശകലനം ചെയ്യുന്നു. നിരീക്ഷണത്തിനും ഫലപ്രദമായ ഇടപെടലിനും വേണ്ടിയാണിത്.

∙ജനമനസ്സിലുണ്ടായ സംശയങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, വിവരശേഖരണത്തിന് ആമസോൺ ക്ലൗഡ് ഉടൻ ഉപയോഗിക്കാൻ സിഡിറ്റിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. അവരുടെ പൂർണ ഉടമസ്ഥതയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം.

∙സ്പ്രിൻക്ലറിന്റെ സാസ് (സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ആസ് എ സർവീസ്) ആപ്ലിക്കേഷനും ഉപയോഗിക്കും. സിഡിറ്റിനാവും പൂർണ നിയന്ത്രണമെന്നതിനാൽ ഡേറ്റ ചോരുന്ന പ്രശ്നമില്ല.

∙നിലവിലെ കരാറിൽ ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ: ഡേറ്റ പൂർണമായി സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിൽ, ഡേറ്റ രാജ്യത്തെ സർവറുകളിൽ സൂക്ഷിക്കും, മറ്റാവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കില്ല.

∙വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നവരോട്, ഡേറ്റ എന്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്നു വ്യക്തമാക്കും.

∙റേഷൻ കാർഡ് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ചോർന്നിട്ടില്ല.

∙സ്പ്രിൻക്ലർ ഡേറ്റ തട്ടിപ്പ് ആരോപണം നേരിടുന്ന കമ്പനിയാണോ എന്ന ചോദ്യത്തിന്: പ്രധാന കമ്പനികൾ നിയമ നടപടികൾ നേരിടുക സ്വാഭാവികം. ഗൂഗിളിനും മൈക്രോസോഫ്റ്റിനുമെതിരെ കേസുകളുണ്ട്. സ്പ്രിൻക്ലറിനെതിരെയുള്ളത് 2 വർഷം മുൻപു ഫയൽ ചെയ്ത കേസാണ്. നിയമനടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നതിനാൽ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകാനാവില്ലെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

∙സേവനം സൗജന്യമല്ല എന്ന ആരോപണത്തെക്കുറിച്ച്: നിലവിലെ കരാർ ഈ വർഷം സെപ്റ്റംബർ 24വരെയാണ്. അതുവരെ സേവനങ്ങൾ സൗജന്യമാണ്. സേവനം തുടരുന്നെങ്കിൽ അപ്പോൾ മുതൽ നൽകേണ്ട ഫീസ് ആ സമയത്തു വ്യക്തമാക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ സേവനത്തിന് ഈടാക്കാമായിരുന്ന ഫീസും വ്യക്തമാക്കും. അത് മാർച്ച് – െസപ്റ്റംബറിലെ സേവനത്തിന് ഫീസില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനുള്ള സാധാരണ നടപടിയാണ്.

∙ഇടപാടിൽ സർക്കാരിന് സാമ്പത്തികമോ അല്ലാത്തതോ ആയ ബാധ്യതയില്ല. അതിനാൽ, അഴിമതിയുടെ പ്രശ്നമില്ല.

∙കരാർ നിയമപരമാണ്. സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയില്ലാത്തതിനാൽ സാധാരണ നടപടിക്രമമനുസരിച്ച്, നിയമവകുപ്പ് അതു മുൻകൂട്ടി കാണേണ്ടതില്ല.

