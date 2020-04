തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നലെ 2 പേർക്കു കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലക്കാരായ ഇവർ അബുദാബി, ദുബായ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്തിയവരാണ്. സംസ്ഥാനത്ത് 13 പേർ കൂടി രോഗമുക്തരായി. കാസർകോട് (8), കണ്ണൂർ (3), മലപ്പുറം (1), തൃശൂർ (1) ജില്ലകളിലാണിവർ. ഇതിനകം 270 പേർ രോഗമുക്തി നേടി. ഇപ്പോൾ 129 പേർ ചികിത്സയിൽ. 55,129 പേർ വീടുകളിലും 461 പേർ ആശുപത്രികളിലും നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ട്.

മാഹി സ്വദേശിയുടെ മരണം കേരളത്തിന്റെ കോവിഡ് കണക്കിൽ

തിരുവനന്തപുരം ∙ കോവിഡ് ബാധിതർ ഏതു സംസ്ഥാനത്തു നിന്നുള്ളവരെന്നു നോക്കാതെ, ചികിത്സ നൽകുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് കേന്ദ്രം. ഇതോടെ, കണ്ണൂർ പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരിച്ച മാഹി സ്വദേശിയെക്കൂടി കേരളത്തിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചവരുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും.

പുതുച്ചേരിയുടെ ഭാഗമായതിനാൽ മാഹി സ്വദേശിയുടെ മരണം കേരളത്തിന്റെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. കോയമ്പത്തൂരിൽ കോവിഡ് ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരിച്ച പാലക്കാട് സ്വദേശിയെ അവിടത്തെ കണക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ തമിഴ്നാടും വിമുഖത പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു.

