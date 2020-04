യുഎഇയിൽ 2 മലയാളികൾ കൂടി മരിച്ചു

‌ദുബായ്∙ കോവിഡ് ബാധിച്ച് യുഎഇയിൽ 2 മലയാളികൾ കൂടി ജീവൻ വെടിഞ്ഞതോടെ മരിച്ച മലയാളികൾ പത്തായി. ആകെ മരണം 43. ഷാർജയിലുള്ള പന്തളം തുമ്പമൺ സ്വദേശി കോശി സക്കറിയ (മനോജ് – 51), ദുബായിലുള്ള ഒറ്റപ്പാലം ലക്കിടി പേരൂർ നെല്ലിക്കുറിശ്ശി അഹമ്മദ് കബീര്‍ (47) എന്നിവരാണ് ഇന്നലെ മരിച്ചത്. ഇതോടെ വിവിധ വിദേശരാജ്യങ്ങളിലായി മരിച്ച മലയാളികൾ 40 ആയി.

വയലിനും പടിഞ്ഞാറ് തടത്തിവിളയിൽ വി.എസ്.കോശിയുടെയും കുഞ്ഞുമോളുടെയും മകനാണു കോശി. ദുബായിൽ പ്രിന്റിങ് പ്രസ് നടത്തുകയായിരുന്നു. ഭാര്യ: ഗ്ലോറി (ദുബായ് വെൽകെയർ ആശുപത്രി സ്റ്റാഫ് നഴ്സ്). മകൾ: ഷെറിൻ.

മുളക്കല്‍ പരേതനായ കമ്മുകുട്ടിയുടെയും ഖദീജയുടെയും മകനാണു കബീർ. ആദ്യ പരിശോധനയിൽ ഫലം നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതായാണു ബന്ധുക്കൾക്കു ലഭിച്ച വിവരം. 10 വർഷത്തിലേറെയായി ദുബായിൽ ഡ്രൈവറാണ്. ഭാര്യ: ഷെജില, മക്കൾ: ഫെബിൻ, ഫസ്ന, ഫഹ്മ.

English summary: Coronavirus: Two more Keralite dies in UAE