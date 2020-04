കോവിഡ് തിരക്കിനിടയിൽ 6 ബാറുകൾക്ക് അനുമതി

തിരുവനന്തപുരം ∙ കോവിഡ് ഭീഷണിയിൽ നാടാകെ വിറങ്ങലിച്ചു നിൽക്കെ, സംസ്ഥാനത്തു പുതുതായി 6 ബാറുകൾക്കു സർക്കാർ അനുമതി നൽകി. ബത്തേരി (വയനാട് ജില്ല– 2 എണ്ണം), മലപ്പുറം (2), തൃശൂർ (1), കണ്ണൂർ (1) എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ബാർ ലൈസൻസ് നൽകിയത്. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് 600 ബാറുകളായി.



ഫെബ്രുവരി അവസാന വാരത്തിനും മാർച്ച് 12 നും ഇടയ്ക്കാണ് എല്ലാ ലൈസൻസും നൽകിയത്. ലൈസൻസ് അനുവദിച്ച ശേഷം വയനാട്ടിലെ ബാർ ഉടമകൾ മാർച്ച് 27 നും 30 നുമാണ് ഫീസ് അടച്ചു നമ്പർ വാങ്ങിയത്. ഓൺലൈൻ ഇടപാട് ആയതിനാൽ കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ബാധകമായില്ല. എക്സൈസ് കമ്മിഷണറേറ്റിൽ ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 3 സെക്‌ഷനുകളിൽ പ്രധാനം ബാർ ലൈസൻസിന്റേതാണ്.

ത്രീ സ്റ്റാറും അതിനു മുകളിലും പദവി ലഭിക്കുന്ന ഹോട്ടലുകൾക്കു ബാറുകൾ നൽകാമെന്നാണ് ഇടതു സർക്കാരിന്റെ മദ്യനയം. ഇടതു സർക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തുമ്പോൾ സംസ്ഥാനത്ത് 29 ബാറുകളാണു പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. പുതുതായി 164 ബാറുകൾക്കു സർക്കാർ അനുമതി നൽകി. ത്രീ സ്റ്റാർ പദവിയില്ലാത്തിനാൽ പൂട്ടിക്കിടന്നതും ബീയർ പാർലർ ലൈസൻസ് മാത്രമുണ്ടായിരുന്നതുമായ മറ്റു ഹോട്ടലുകൾക്കും ബാർ ലൈസൻസ് പുതുക്കി നൽകി.

English summary: Licence for new bars in Kerala