തിരുവനന്തപുരം ∙ നാലു മാസമായ പെൺകുഞ്ഞ് ഉൾപ്പെടെ 11 പേർക്കു കൂടി കേരളത്തിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇന്നലെ രോഗമുക്തി നേടിയത് ഒരാൾ മാത്രം. കണ്ണൂർ (7), കോഴിക്കോട് (2), മലപ്പുറം (1), കോട്ടയം (1) ജില്ലകളിലാണ് രോഗബാധിതർ. പാലക്കാട്ട് ഒരാൾ രോഗമുക്തനായി. ആകെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 437. ഇതിൽ രോഗമുക്തർ 308. ഇപ്പോൾ ചികിത്സയിലുള്ളത് 127 പേർ. 29,150 പേർ നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ട്. ആശുപത്രിയിൽ 346 പേർ.

ഇന്നലെ രോഗം കണ്ടെത്തിയവരിൽ 5 പേർ വിദേശത്തു നിന്നു വന്നവരാണ്. 3 പേർ സമ്പർക്കം മൂലം രോഗബാധിതരായി. കോഴിക്കോട്ട് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ഹൗസ് സർജൻസി കാത്തിരിക്കുന്ന 2 വനിതാ ഡോക്ടർമാർക്കും സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ നഴ്സിനും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. എംബിബിഎസ് പൂർത്തിയാക്കി, ഹൗസ് സർജൻസിക്കു മുൻപായി വിനോദയാത്ര പോയ സംഘത്തിലുള്ളവരാണ് 2 പേർ. ഇവരും നിസാമുദ്ദീനിൽ മതസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു മടങ്ങിയവരും ട്രെയിനിൽ ഒരേ കംപാർട്മെന്റിലായിരുന്നു. ഒരാൾ കണ്ണൂർ സ്വദേശി ആയതിനാൽ കണ്ണൂരിന്റെ പട്ടികയിലാണ്. ഐസിയുവിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച രോഗിയെ പരിചരിച്ചതിൽ നിന്നാണ് നഴ്സിന് രോഗം ബാധിച്ചത്. പരിചരിച്ച എല്ലാ നഴ്സുമാരും നിരീക്ഷണത്തിലാണ്.

മലപ്പുറത്തു മഞ്ചേരി പയ്യനാട് സ്വദേശിയുടെ 4 മാസമായ കുഞ്ഞിനാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ന്യുമോണിയ ബാധിച്ച് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലെ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ കഴിയുന്ന കുഞ്ഞിന് ആരിൽ നിന്നാണു വൈറസ് പടർന്നതെന്നു വ്യക്തമല്ല. കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കോ ബന്ധുക്കൾക്കോ നിലവിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങളില്ല.

ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നു ഡൽഹിയിലെത്തി റോഡ് മാർഗം കേരളത്തിലേക്കു തിരിച്ച പാലാ സ്വദേശിനിക്കാണ് (65) കോട്ടയത്ത് കോവിഡ്. ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ടാക്സിയിൽ 9 സംസ്ഥാനങ്ങൾ കടന്ന് കേരള അതിർത്തിയിലെത്തിയ ദമ്പതികളെ വ്യാഴാഴ്ച കമ്പംമെട്ട് ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ ക്വാറന്റീനിലാക്കിയിരുന്നു.

English Summary: 11 more people in Kerala confirmed with covid