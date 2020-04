വിവരങ്ങൾ ചോരില്ല, ഇന്ത്യയിലും നിയമനടപടി സാധ്യം; സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ

കൊച്ചി∙ കോവിഡ് രോഗികളുടെയും നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവരുടെയും വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതു ചോരില്ലെന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു. സ്പ്രിൻക്ലറിനു കൈമാറുന്ന വിവരങ്ങൾ ചോരാതിരിക്കാനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ കരാറിലുണ്ട്. വ്യവസ്ഥാ ലംഘനമുണ്ടായാൽ ന്യൂയോർക്കിൽ മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയിലും നിയമനടപടി സാധ്യമാണെന്നു സർക്കാർ അറിയിച്ചു. സ്പ്രിൻക്ലറുമായുള്ള കരാർ റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി ബാലു ഗോപാലകൃഷ്‌ണൻ നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിക്കവെ ഹൈക്കോടതി ഉന്നയിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്കാണ് സീനിയർ ഗവ. പ്ലീഡർ വി. മനു മുഖേന വിശദീകരണ പത്രിക നൽകിയത്.

സർക്കാർ പത്രികയിൽ നിന്ന്:

∙ ചട്ടങ്ങളും നിയമങ്ങളും പാലിച്ചാണു കരാർ. കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 80 ലക്ഷം പേരുടെ സ്ക്രീനിങ് വേണ്ടിവരുമെന്നാണു കരുതുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ പല ഐടി ഏജൻസികൾക്കും വിവര ശേഖരണം സാധിക്കുമെങ്കിലും ഇത്രമാത്രം ഡേറ്റ അനാലിസിസ് സാധിക്കില്ല. കോവിഡ് വ്യാപനത്തിനിടെ ഡേറ്റ അനാലിസിസ് സോഫ്ട്‌വെയർ സജ്ജമാക്കാൻ നേരമില്ല. സ്പ്രിൻക്ലറിനു സോഫ്റ്റ്‌വെയർ നൽകാൻ കഴിയുമെന്നതിനാലാണു തിരഞ്ഞെടുത്തത്.

∙ വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നവരിൽ നിന്ന് 41 ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട്. 2 ചോദ്യങ്ങൾ അതീവപ്രാധാന്യമുള്ളതാണെങ്കിലും ഈ വിവരങ്ങളില്ലാതെ ഡേറ്റ അനാലിസിസ് സാധിക്കില്ല. വിവരങ്ങൾ മറ്റാവശ്യത്തിനുപയോഗിക്കുന്നതു വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിവരങ്ങൾ ചോരുന്നതു തടയാനും സർക്കാർ ക്രമീകരണം നടത്തി.

∙ ഓരോ കമ്പനിയുടെയും നിയമാവലി അനുസരിച്ചാണ് നിയമ നടപടികളുടെ അധികാരപരിധി നിശ്ചയിക്കുന്നത്. സ്പ്രിൻക്ലറിന്റേത് ന്യൂയോർ‍ക്കിലെ കോടതിയാണ്. സോഫ്റ്റ്‌വെയർ വാങ്ങുമ്പോൾ ഈ വ്യവസ്ഥയും അംഗീകരിക്കേണ്ടതിനാലാണ് തർക്കപരിഹാരം ന്യൂയോർക്ക് കോടതിയുടെ അധികാരപരിധിയിലായത്. അതേസമയം, വ്യക്തികൾക്ക് ഐടി ആക്ട് പ്രകാരം ഇന്ത്യയിലും കേസ് നടത്താം. വ്യക്തികൾക്കു ഗുണകരമായ രണ്ട് ഡേറ്റ സംരക്ഷണ നിയമം കൂടി ന്യൂയോർക്കിലുള്ളതു പ്രയോജനപ്പെടും.

∙ കരാറിൽ നിയമ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ എന്നെല്ലാം പരിശോധിക്കാൻ രണ്ടംഗ സമിതിയെ സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമിതി ഒരു മാസത്തിനകം റിപ്പോർട്ട് നൽകും.

English Summary: Data will not be leaked government informs high court