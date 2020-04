നാലു മാസമായ കുഞ്ഞിന് കോവിഡ്; ഉറവിടം അറിയാതെ ആശങ്ക

മലപ്പുറം ∙ കോവിഡ് സമൂഹവ്യാപനം സംബന്ധിച്ച ആശങ്കകൾ ഉയർത്തി മലപ്പുറത്തു 4 മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനു വൈറസ് ബാധ. മഞ്ചേരി പയ്യനാട് സ്വദേശിയുടെ മകൾക്കാണ് പുതുതായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ന്യുമോണിയയും ഹൃദയസംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളുംമൂലം കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലെ തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ കഴിയുന്ന കുഞ്ഞിന് ആരിൽനിന്നാണ് വൈറസ് ബാധയുണ്ടായത് എന്നതിൽ വ്യക്തതയില്ല. കുട്ടിക്കു വൈറസ് ബാധ ഉണ്ടാകാനിടയായ സാഹചര്യം പരിശോധിച്ചുവരികയാണെന്ന് ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫിസർ ഡോ. കെ.സക്കീന പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും പ്രായംകുറഞ്ഞ കോവിഡ് രോഗിയാണിത്.

ജന്മനാ ഹൃദ്രോഗവും വളർച്ചക്കുറവും അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്ന കുഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ 3 മാസക്കാലം വീട്ടിലും കോഴിക്കോട് മെ‍ഡ‍ിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലുമായി ചികിത്സയിലായിരുന്നു. ഈ മാസം 17ന് ശ്വാസതടസ്സം അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് മഞ്ചേരിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു. ന്യുമോണിയ ബാധ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഡോക്ടർമാർ നിർദേശിച്ചെങ്കിലും മഞ്ചേരിയിലെ മറ്റൊരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലാണു പ്രവേശിപ്പിച്ചതെന്ന് ആരോഗ്യവിഭാഗം പറഞ്ഞു. 21 വരെ കുട്ടി അവിടെ ചികിത്സയിൽ തുടർന്നു.

21ന് പുലർച്ചെ അപസ്മാരം ഉണ്ടായതിനാലാണ് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റിയത്. തുടർന്ന് സ്രവ സാംപിൾ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചിരുന്നു. ഇന്നലെയാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചുള്ള ഫലമെത്തിയത്. കുട്ടിക്കു കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന മാതാപിതാക്കളെയും ഇന്നലെ ഐസലേഷനിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

