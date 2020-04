ഹോട്സ്പോട്ടുകളിലെ ഓഫിസുകളിൽ ഏറ്റവും കുറച്ചു ജീവനക്കാർ മാത്രം

തിരുവനന്തപുരം ∙ ചുവപ്പു മേഖലയിൽപ്പെട്ട ജില്ലകളിലും വിവിധ ഹോട്സ്പോട്ടുകളിലും ഏറ്റവും കുറച്ചു ജീവനക്കാരെ മാത്രം നിയോഗിച്ചു സർക്കാർ ഓഫിസുകളുടെ പ്രവർത്തനം നടത്തണമെന്നു പൊതുഭരണ വകുപ്പിന്റെ നിർദേശം. കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സർക്കാർ ഓഫിസുകളും പ്രവർത്തിക്കണം.

ചുവപ്പു സോണും ഹോട്സ്പോട്ടും അല്ലാത്ത മേഖലകളിലെ സർക്കാർ ഓഫിസുകളിൽ ഗ്രൂപ്പ് എ, ബി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരമാവധി 50 ശതമാനവും ഗ്രൂപ്പ് സി, ഡി വിഭാഗം ജീവനക്കാർ പരമാവധി 33 ശതമാനവും ഹാജരാകണം. ശേഷിക്കുന്ന ജീവനക്കാർക്കു വർക്ക് ഫ്രം ഹോം. വകുപ്പു തലവൻമാർ നിർദേശിച്ചാൽ മാത്രം ഇവർ ഓഫിസിലെത്തിയാൽ മതി.

