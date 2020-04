ചാർട്ടേഡ് വിമാനം വേണം: പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ കത്ത്

തിരുവനന്തപുരം∙ ഗൾഫിലെ പ്രവാസികളുടെ അവസ്ഥ ദിനംപ്രതി വഷളാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മേയ് മൂന്നുവരെ കാത്തിരിക്കാതെ ചാർട്ടേഡ് വിമാനത്തിൽ അവരെ കൊണ്ടുവരാൻ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നു പ്രധാനമന്ത്രിക്കു നൽകിയ കത്തിൽ മുൻമുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി അഭ്യർഥിച്ചു. ഗൾഫിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന മറ്റു പൗരന്മാരെ അതതു രാജ്യങ്ങൾ തിരികെ കൊണ്ടുപോയിട്ടും ഇന്ത്യക്കാരെ ഘട്ടംഘട്ടമായി കൊണ്ടുവരാനുള്ള നടപടിപോലും സ്വീകരിച്ചില്ല.

ഗർഭിണികൾ അടക്കം സ്ത്രീകൾ, മുതിർന്ന പൗരന്മാർ,വിസിറ്റിങ് വീസയിൽ കുടുങ്ങിയവർ എന്നിവർക്കു മുൻഗണന നൽകണം. ലേബർ ക്യാംപുകളിൽ ഇരുപതും മുതൽ അൻപതു വരെ പേർ ഒരുമിച്ചു കഴിയുന്നതിനാൽ ഒരാൾക്കു രോഗം പിടിച്ചാൽ വലിയ പ്രത്യാഘാതം ഉണ്ടാകും. ഇവർക്കു മരുന്നും മറ്റു സൗകര്യങ്ങളും ലഭിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഇന്ത്യൻ എംബസിക്ക് അടിയന്തര നിർദേശം നൽകണം.

കോവിഡ് നിയന്ത്രണം മൂലമോ, വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കുന്നതു മൂലമോ യാത്ര മുടങ്ങുന്നവർക്കു മുഴുവൻ തുകയും തിരികെ നൽകുമെന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനം വിമാനക്കമ്പനികൾ പാലിക്കുന്നില്ല. മാർച്ച് 24ന് ലോക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ച ശേഷം ബുക്കുചെയ്ത ടിക്കറ്റുകൾക്കു മാത്രമേ ഇതു ബാധകമാകൂ എന്നാണു വിമാനക്കമ്പനികളുടെ നിലപാടെന്നും ഇതു തിരുത്തിക്കണമെന്നും ഉമ്മൻചാണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

