ശമ്പളത്തിനുപോലും തികയാത്തതു കൊണ്ട് സാലറി കട്ട്: മന്ത്രി തോമസ് ഐസക്

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഇൗ മാസത്തെ റവന്യു വരുമാനം ശമ്പളത്തിനു പോലും തികയാത്തതു കൊണ്ടാണ് സാലറി കട്ടിനു തീരുമാനിച്ചതെന്നും നാടിനോടും ജനങ്ങളോടും പ്രതിബദ്ധതയുള്ളവർക്ക് ഇതിനെ എതിർക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും മന്ത്രി ടി.എം. തോമസ് ഐസക്. എന്നാൽ പ്രതിപക്ഷത്തു നിന്ന് അനുകൂല സമീപനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അബദ്ധമായിരിക്കും.

ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ സ്വീകരിച്ച സമീപനം തന്നെയാണു കേരളവും കൈക്കൊണ്ടത്. ജീവനക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുന്നതിനാണു മുൻഗണന നൽകിയത്. മാസത്തിൽ 6 ദിവസത്തെ ശമ്പളം മാത്രമാണു തടഞ്ഞുവയ്ക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറ‍ഞ്ഞു.

∙ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം പിടിക്കാനുള്ള സർക്കാർ തീരുമാനം മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ ലംഘനം. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായത് സർക്കാരിന്റെ ധനവിനിയോഗത്തിലെ പിടിപ്പുകേട് കൊണ്ടാണ്. കോവിഡിനെ മറയാക്കി സർക്കാരിന്റെ കെടുകാര്യസ്ഥത മറച്ചു വയ്ക്കാനാണ് ശ്രമം. നിയമനടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകും. - എൻജിഒ അസോസിയേഷൻ

∙ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം പിടിക്കാനുള്ള സർക്കാർ തീരുമാനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. - ജോയിന്റ് കൗൺസിൽ

∙ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം പിടിച്ചെടുക്കുവാനുള്ള സർക്കാർ തീരുമാനം മനുഷ്യത്വരഹിതം. ക്ഷാമബത്ത കുടിശിക തരാതെയാണ് ഇൗ നടപടി. - കേരള സെക്രട്ടേറിയറ്റ് എംപ്ലോയീസ് സംഘം

∙ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുടെ മുഴുവൻ ഭാരവും ജീവനക്കാരുടെ മേൽ കെട്ടിവക്കാനുള്ള നീക്കം ക്രൂരം. നിർബന്ധിത പിരിവിൽ നിന്നു സർക്കാർ പിൻമാറണം. - ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ.

∙ ജനാധിപത്യവിരുദ്ധം. സംഘടനകളുമായി ചർച്ച പോലും നടത്തിയിട്ടില്ല. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുമ്പോൾ തിരികെ തരാമെന്നു പറഞ്ഞ് വഞ്ചിക്കാനാണു നീക്കം. - കേരള എൻ‌ജിഒ സംഘ്

∙ പ്രതിപക്ഷ സംഘടനകളുമായി ചേർന്ന് ഇൗ നീക്കത്തെ നിയമപരമായി നേരിടും. സാമ്പത്തിക ഭാരം ജീവനക്കാരുടെയും അധ്യാപകരുടെയും ചുമലിൽ കെട്ടി വയ്ക്കാനാണ് ശ്രമം. - കേരള എയ്ഡഡ് ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ

∙ നീക്കത്തിൽ നിന്നു സർക്കാർ പിൻമാറണം. കോടതി നടപടികളിൽ നിന്നു രക്ഷനേടാനാണ് തിരികെ തരുമെന്നു പറയുന്നത്. ഇതിനെതിരെ പ്രതിഷേധം തുടങ്ങും. - ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ടീച്ചേഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻസ്

∙ സർക്കാർ തീരുമാനം ഏകപക്ഷീയം. ചർച്ച ചെയ്യാതെ കൈക്കൊണ്ട തീരുമാനം പിൻവലിക്കണം. - കേരള ഹയർ സെക്കൻഡറി ടീച്ചേഴ്സ് യൂണിയൻ

