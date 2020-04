കോവിഡ്: യുഎഇയിൽ 3 മലയാളികൾ കൂടി മരിച്ചു

അബുദാബി∙ യുഎഇയിൽ 3 മലയാളികളുടെ ജീവൻ കൂടി കോവിഡ് കവർന്നു. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ മല്ലപ്പള്ളി കുളത്തൂർ തടത്തിൽ പടിഞ്ഞാറേതിൽ (മുളയ്ക്കൽ) അജിത്കുമാർ (42), ഗുരുവായൂർ കോട്ടപ്പടി താഴിശേരി പനയ്ക്കൽ ബാബുരാജ് (55), കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ വടകര പുത്തൂർ ഒതയോത്ത് അഷ്റഫ് (62) എന്നിവരാണു മരിച്ചത്. പനിബാധിച്ചു മരിച്ച ഓച്ചിറ സ്വദേശിയുടെ പരിശോധനാഫലം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ കോവിഡ് ആണോ എന്നു സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. യുഎഇയിൽ ഇതുവരെ 13 മലയാളികളാണു കോവിഡ് മൂലം മരിച്ചത്. വിദേശരാജ്യങ്ങളിലായി 44 പേരും.

അബുദാബിയിൽ 12 വർഷമായി യൂണിവേഴ്സൽ ജനറൽ ട്രാൻസ്പോർട് കമ്പനി ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു അജിത്. സംസ്കാരം നടത്തി. ഭാര്യ മല്ലപ്പള്ളി വായ്പൂര് സ്വദേശി രേഖയും (ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ) മക്കൾ അനഞ്ജയും (6)ഹണിയും (4) ഭാര്യാമാതാവ് ശാന്തമ്മയും നിരീക്ഷണത്തിലാണ്.

ദുബായ് റെന്റ് എ കാർ കമ്പനിയിലെ ഡ്രൈവറായിരുന്നു ബാബുരാജ്. സംസ്കാരം ഇന്നു ദുബായിൽ. മരിക്കുന്നതിന് ഒരു മണിക്കൂർ മുൻപു വീട്ടിലേക്കു വിളിച്ചെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് അസ്വസ്ഥത ഉള്ളതായി പറഞ്ഞിരുന്നില്ലെന്നു ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നു. പരേതനായ പനയ്ക്കൽ കുമാറിന്റെയും സുലോചനയുടെയും മകനാണ്. ഭാര്യ: ഷീന. മകൻ: പി.ബി.ആദർശ്.

22 വർഷമായി ഷാർജയിൽ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് മാനേജരായിരുന്നു അഷ്റഫ്. സംസ്കാരം നടത്തി. ഭാര്യ: ലൈല. മക്കൾ: ജംനാസ് (ഖത്തർ), ജംഷീല, ജസ്മിന. മരുമക്കൾ: ഫൈസൽ, ഷഹാന.

English Summary: Three more malayalees died in UAE