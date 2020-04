നിറം മാറുന്നു: ഗ്രീൻ സോൺ പദവി നഷ്ടപ്പെട്ട് കോട്ടയം, ഇടുക്കി

തിരുവനന്തപുരം ∙ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ കേരളം നേടിയ മുന്നേറ്റത്തിനുമേൽ ആശങ്ക സൃഷ്ടിച്ച് ഇന്നലെ 10 പേർക്കു കൂടി രോഗം. കഴിഞ്ഞ 3 ദിവസത്തിനിടെ രോഗം ബാധിച്ചവർ 40 ആയി. ഈ മാസം 15 മുതൽ 20 വരെയുള്ള 6 ദിവസത്തിനിടെ 21 പേർക്കു മാത്രം രോഗം ബാധിച്ച സ്ഥാനത്താണ് 21 മുതൽ 23 വരെ 3 ദിവസത്തിനകം 40 പേർ രോഗബാധിതരായത്. ഇതിനൊപ്പം, കോവിഡ് മുക്തമായിരുന്ന ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ വീണ്ടും രോഗബാധ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും കോട്ടയത്തെ എണ്ണം വർധിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ ഇരുജില്ലകളും ഗ്രീൻ സോണിൽനിന്നു പുറത്തായി.

കാസർകോട്, കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം ജില്ലകൾ റെഡ് സോണിലും ബാക്കി 10 ജില്ലകളും ഓറഞ്ച് സോണിലുമായി. കോവിഡ് രോഗബാധിതർ ഇല്ലാത്ത ജില്ലകൾ ഇപ്പോൾ ആലപ്പുഴയും തൃശൂരും മാത്രം. ഓറഞ്ച് സോണുകളിലെ ഹോട്‌സ്പോട്ടുകൾ അടച്ചിടും. പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശമാണെങ്കിൽ പഞ്ചായത്ത് മുഴുവൻ അടയ്ക്കും; മുനിസിപ്പാലിറ്റിയാണെങ്കിൽ ആ വാർഡും കോർപറേഷനിലാണെങ്കിൽ ആ ഡിവിഷനുമാകും അടച്ചിടുക.

ഇന്നലെ ഇടുക്കി (4), കോട്ടയം (2), കോഴിക്കോട് (2), തിരുവനന്തപുരം (1), കൊല്ലം (1) ജില്ലകളിലാണ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

റമസാൻ: പാർസൽ സമയം നീട്ടി

∙ റമസാൻ മാസം തുടങ്ങുന്നതു കണക്കിലെടുത്ത് നോമ്പു കാലത്ത് റസ്റ്ററന്റുകൾക്ക് പാഴ്സൽ വിതരണ സമയം രാത്രി 10 വരെ നീട്ടും. പഴവർഗങ്ങളുടെ വില വർധിക്കാതിരിക്കാനും നടപടി.

∙ വിവാഹങ്ങളിൽ 20 പേർക്കു പങ്കെടുക്കാമെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികൾ അടച്ചിടണമെന്ന വ്യവസ്ഥ ഇതിനു തടസ്സമായി. അതിനാൽ പള്ളികളിൽ വിവാഹത്തിന് പരമാവധി 20 പേർക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ ഇളവ് അനുവദിച്ചു.

∙ ക്വാറികൾ നിയന്ത്രണ വിധേയമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അനുമതി നൽകും.

∙ കടകളിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള സിമന്റ് കട്ടപിടിക്കാതിരിക്കാനായി കട തുറന്ന് ക്രമീകരണങ്ങൾ വരുത്താൻ സൗകര്യം നൽകും.

English summary: Coronavirus cases reported again in Idukki and Kottayam