അധ്യാപികയെ എക്സൈസ് വാഹനത്തിൽ അതിർത്തി കടത്തി; കേസെടുത്തു

ബത്തേരി ∙ ലോക്ഡൗൺ നിയന്ത്രണം തെറ്റിച്ച് എക്സൈസ് വാഹനത്തിൽ അധ്യാപികയെ സംസ്ഥാന അതിർത്തി കടത്തിയ സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. എക്സൈസ് കൽപറ്റ സിഐ എ.പി.ഷാജഹാൻ, തിരുവനന്തപുരം പട്ടം കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയ അധ്യാപിക ഡൽഹി സ്വദേശി കാമ്ന ശർമ എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് കേസ്. ഷാജഹാൻ ഒന്നാം പ്രതിയും കാമ്ന രണ്ടാംപ്രതിയുമാണ്.



മലപ്പുറം എക്സൈസ് സിഐ കൃഷ്ണകുമാറാണ് അധ്യാപികയെയും 2 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയെയും സ്വകാര്യ കാറിൽ വയനാട് അതിർത്തി വരെ എത്തിച്ചതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് എ.പി.ഷാജഹാൻ ഔദ്യോഗിക വാഹനത്തിൽ മുത്തങ്ങയ്ക്കപ്പുറം മൂലെഹെളെ ചെക്പോസ്റ്റ് വഴി കർണാടക അതിർത്തി കടത്തി വിടുകയായിരുന്നു. അവിടെ കാത്തു നിന്നു ഭർത്താവിനൊപ്പം ഇവർ ബെംഗളൂരുവിലേക്ക് പോയി.

English summary: Teacher crossed border in Wayanad with help of excise