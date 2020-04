രോഗത്തോട് ‘പടപൊരുതാൻ’ സാധിക പറന്നെത്തി

കുവൈത്ത് സിറ്റി ∙ രോഗത്തിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ പ്രവാസി മലയാളി പെൺകുട്ടിക്ക് ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന്റെ കരുതൽ. പാലക്കാട് കിഴക്കഞ്ചേരി സ്വദേശി രതീഷ് കുമാർ വാസുവിന്റെ മകൾ സാധികയ്ക്കാണു സേനാ വിമാനത്തിൽ യാത്രാസൗകര്യം ഒരുക്കിയത്.

ഇടതുചെവിയുടെ ഭാഗത്തു മുഴ കണ്ടെത്തിയ കുട്ടിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ വിദഗ്ധ ചികിത്സ വേണം. വിമാന സർവീസ് പുനരാരംഭിക്കുന്നതിലെ അനിശ്ചിതത്വം രക്ഷിതാക്കളെ ആശങ്കയിലാക്കി. അതിനിടെയാണു കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഇന്ത്യയിൽനിന്നു സേനാ വിമാനത്തിൽ മെഡിക്കൽ സംഘം എത്തിയത്.

ഇവർ ഇന്നലെ ഡൽഹിയിലേക്കു മടങ്ങിയപ്പോൾ വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി.മുരളീധരന്റെ നിർദേശപ്രകാരം കുട്ടിക്കും പിതാവിനും ഇന്ത്യൻ എംബസി യാത്രാസൗകര്യം ഒരുക്കി. കുട്ടിയെ ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കും.

English summary: Girl bought from Kuwait to Delhi for treatment