കൊച്ചി ∙ അടുത്ത അധ്യയന വർഷം എല്ലാ വിദ്യാർഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും മാസ്ക് നൽകും. പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ നിർദേശ പ്രകാരം ‘സമഗ്രശിക്ഷാ കേരള’ (എസ്എസ്കെ) ആണു മാസ്ക് തയാറാക്കുന്നത്. കഴുകി അണുവിമുക്തമാക്കി വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന, 40 ലക്ഷം തുണി മാസ്കുകളാകും ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ തയാറാക്കുകയെന്നു സംസ്ഥാന പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ ഡോ. എ.പി. കുട്ടിക്കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു.



എസ്എസ്കെ ജീവനക്കാർ, സ്പെഷലിസ്റ്റ് അധ്യാപകർ, രക്ഷിതാക്കൾ, സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ, പൂർവവിദ്യാർഥികൾ തുടങ്ങിയവരുടെ സന്നദ്ധ സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തും.

എസ്എസ്കെയ്ക്കു കീഴിലുള്ള ഓരോ ബ്ലോക്ക് റിസോഴ്സ് സെന്ററും (ബിആർസി) കുറഞ്ഞത് 30,000 മാസ്കുകൾ തയാറാക്കണം. സൗജന്യ യൂണിഫോമിനുള്ള ഫണ്ടിൽനിന്നു പണം കണ്ടെത്തി ബിആർസികൾ തുണി വാങ്ങും. ഒരു മാസ്കിനു പരമാവധി 3 രൂപ ചെലവഴിക്കും. മേയ് 30നു മുൻപ് സ്കൂളുകളിൽ മാസ്ക് എത്തിക്കും.

English summary: Mask to be distributed for all teachers and students in Kerala