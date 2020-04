ഹോട്സ്പോട്ടുകൾ ഒഴികെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെ കടകൾ തുറക്കാം

തിരുവനന്തപുരം ∙ കേരളത്തിൽ ഹോട്സ്പോട്ടുകൾ ഒഴികെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെ കടകൾ തുറക്കുമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വ്യക്തമാക്കി. കേന്ദ്ര നിർദേശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇളവുകൾ വ്യക്തമാക്കി ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഉത്തരവിറക്കി.

ഗ്രാമങ്ങളിൽ

∙ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രദേശങ്ങളിൽ ഷോപ്സ് ആൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് നിയമം അനുസരിച്ചു റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മുഴുവൻ കടകളും തുറക്കാം. റസിഡൻഷ്യൽ, മാർക്കറ്റ് കോംപ്ലക്സുകളിലെ കടകളും തുറക്കാം. മൾട്ടി ബ്രാൻഡ്, സിംഗിൾ ബ്രാൻഡ് മാളുകൾ തുറക്കാൻ അനുമതിയില്ല.

(തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നു ലൈസൻസ് വാങ്ങുന്ന എല്ലാ വ്യാപാര–വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളും ഷോപ്സ് ആൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് നിയമത്തിനുകീഴിൽ വരും – ഫാക്ടറീസ് ആക്ടിനു കീഴിലുള്ളവ ഒഴികെ).

പട്ടണ/നഗര മേഖല

∙ മുനിസിപ്പാലിറ്റി, കോർപറേഷൻ പരിധിക്കുള്ളിൽ മൾട്ടി ബ്രാൻഡ്, സിംഗിൾ ബ്രാൻഡ് മാളുകൾ, മാർക്കറ്റ് കോംപ്ലക്സുകളിലെ കടകൾ എന്നിവ തുറക്കാൻ പാടില്ല. ഷോപ്സ് ആൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് നിയമം അനുസരിച്ചു റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മറ്റെല്ലാ കടകളും തുറക്കാം. ഷോപ്പിങ് കോംപ്ലക്സുകളും തുറക്കാം.

തുറക്കുമ്പോൾ

∙ കട വൃത്തിയാക്കണം; അണുമുക്തമാക്കണം.

∙ പരമാവധി 50% ജീവനക്കാർ. എല്ലാവരും മാസ്ക് ധരിക്കണം. അകലം പാലിക്കണം.

റെഡ് സോണിൽ

∙ റെഡ് സോൺ ജില്ലകളിലെ ഹോട്‌സ്പോട്ട് ഒഴികെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ ഇളവുകൾ അനുവദിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച് അതത് കലക്ടർമാർക്കു തീരുമാനിക്കാം. ഹോട്‌സ്പോട്ടിൽ ഒരു ഇളവും ലഭിക്കില്ല.

ബാർബർ ഷോപ്പും റസ്റ്ററന്റും തുറക്കില്ല

ബാർബർ ഷോപ്പ്, റസ്റ്ററന്റ്, ജിംനേഷ്യം എന്നിവയ്ക്കുള്ള നിയന്ത്രണം തുടരും.

∙ പൊതുഗതാഗതം, ആരാധനാലയങ്ങൾ, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ചന്തകൾ, സിനിമാ തിയറ്റർ, ഷോപ്പിങ് മാളുകൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്കുള്ള നിയന്ത്രണം തുടരും. ഇത് മേയ് 3 കഴി‍ഞ്ഞും നീട്ടിയേക്കും. ജിംനേഷ്യം, സ്പോർട്സ് കോംപ്ലക്സ്, സ്വിമ്മിങ് പൂൾ, വിനോദ പാർക്കുകൾ, ബാറുകൾ, ഓഡിറ്റോറിയങ്ങൾ, സമ്മേളന ഹാളുകൾ തുടങ്ങിയവയും പ്രവർത്തിക്കില്ല.

English summary: Lockdown: Shops to be open in Kerala